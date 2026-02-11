Machu Picchu: Patrimônio peruano da Humanidade tem história que impressiona

O Templo do Sol tem duas janelas, uma voltada para o norte e outra para o sul. Estudos realizados no século XX mostram que elas eram usadas para que os solstícios e equinócios fossem observados com precisão com base nas sombras que faziam nos dias 21 de junho e 21 de dezembro. Já foi uma área exclusiva, que só podia ser visitada pela família Sapa Inca.