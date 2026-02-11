Machu Picchu: Patrimônio peruano da Humanidade tem história que impressiona

Uma das Maravilhas do Mundo Moderno, Patrimônio da Humanidade, Machu Picchu é o principal cartão-postal do Peru. E
um estudo mostrou que o lugar é 20 anos mais velho do que se imaginava. A pesquisa publicada no jornal científico Antiquity aponta que o local foi ocupado entre 1420 e 1530.
Tradicionalmente, muitas pessoas vão até a antiga cidadela para apreciar suas belezas naturais, além de construções incas, tecidos e roupas coloridas que fazem parte de uma rica cultura. A seguir, descubra mais curiosidades dessa história.
Em 1983, a cidade peruana foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Assim, suas riquezas naturais, culturais e históricas ganharam ainda mais reconhecimento mundial.
Machu Picchu é uma das 7 Maravilhas do Mundo Moderno. A New Open World Corporation divulgou o nome da cidade na lista em 7/7/2007. Com isso, Machu Picchu se juntou ao Cristo Redentor, no Brasil; A Grande Muralha da China; Petra, na Jordânia; Chinchén Itza, no México; Coliseu, na Itália; e Taj Mahal, na Índia.
A cidade passou séculos “escondida” nas montanhas e foi preservada pelo tempo, apesar de ter sido abandonada pelos incas antes mesmo da chegada dos espanhóis. Em 1911, ela foi redescoberta pelo arqueólogo americano Hiram Bingham.
Há relatos de que havia uma trilha feita por indígenas que ligava o litoral de São Paulo até os Andes, onde ficava o império Inca. Elas se chamavam Peabirus. Uma história conhecida conta sobre o explorador espanhol Aleixo Garcia, que teria usado uma dessas trilhas, partindo a pé do litoral norte de São Paulo. Na chegada, lutou e saqueou o império.
As construções com pedras ainda geram questionamentos e mostram as habilidades do povo inca, considerado o mais avançado de todo o continente americano. O transporte das pedras até locais de elevada altitude e em meio à mata densa, além do encaixe perfeito e do sistema de irrigação e distribuição de água, são temas de pesquisas.
Machu Picchu foi construída pelos incas no século XV, no alto das Cordilheira dos Andes 2.430 metros acima do nível do mar, no vale do rio Urubamba. Ela foi levantada a mando do imperador Inca Pachacútec e sua altitude pode estar relacionada com a religiosidade do povo local, com o intuito de se aproximar dos deuses.
Apesar da colonização espanhola em 1531, a cidade de Machu Picchu não foi encontrada nesse período, sendo mantida no conhecimento apenas da população local. Ainda assim, grande parte da civilização inca que vivia em outros locais foi exterminada.
Machu Picchu conta com templos, palácios, casas e seus canais de água são feitos com rochas de granito, que são extremamente resistentes. A técnica usada nas construções é conhecida como Ashlar.
A cidade tem algumas divisões bem definidas, como as zonas rural e urbana, que são separadas por um muro, escadas e pelo fosso de escoamento de água. A zona agrícola tem terraços mais planos próprios para cultivo.
Quanto às estações do ano, os invernos em Machu Picchu são ensolarados, mas as noites são frias e chegam a marcar 0ºC. Durante o verão, os dias também costumam ter sol e ser quentes, com chuvas mais frequentes.
Machu Picchu possui alguns templos sagrados. O Templo do Sol é considerado um dos locais mais marcantes da cidade. Ele tem o formato de um edifício semicircular construído sobre uma rocha sólida onde uma caverna natural foi usada como túmulo real.
O Templo do Sol tem duas janelas, uma voltada para o norte e outra para o sul. Estudos realizados no século XX mostram que elas eram usadas para que os solstícios e equinócios fossem observados com precisão com base nas sombras que faziam nos dias 21 de junho e 21 de dezembro. Já foi uma área exclusiva, que só podia ser visitada pela família Sapa Inca.
O Templo da Lua é outro local muito visitado e fica mais precisamente em Huayna Picchu. Para chegar até o lugar onde eram realizadas cerimônias religiosas, é necessário subir a montanha por 1 hora e 50 minutos ao longo de 2km de caminhada.
O Templo do Condor é único e chama a atenção pela cabeça do Condor, esculpida em uma pedra. Ele foi feito para os incas estudarem o funcionamento do mundo e a Trilogia Andina sobre o mundo acima, este mundo e o mundo abaixo. Nele, há uma caverna que estudiosos acreditam ter sido usada como prisão.
O Templo Principal ou Wayrara tem três paredes retangulares e estima-se que era dedicado a uma âmpla liturgia. Ele seria oferecido ao deus, Wiracocha, que os incas acreditavam ser o responsável pela criação do universo.
O Templo das 3 Janelas pode ser considerado o mais importante de Machu Picchu. Ele tem uma envergadura de 12 metros de largura por 5 metros de altura e também tem três paredes com vista para o Templo Principal.
O Intihuatana é uma rocha esculpida que gera diferentes sombras de acordo com o movimento do sol. Ela ajudava a entender as estações do ano e a fazer previsões usadas na época da semeadura. Alguns turistas dizem que a pedra emite uma forte energia e que visitam o local com o intuito de tocá-la.
A Montanha Colorida, em Cusco, também é um dos destinos mais procurados por quem visita Machu Picchu. Fica a 4 horas de distância. O local entrou na lista da National Geographic como um dos 100 lugares “que se deve visitar antes de morrer”. Suas sete cores são explicadas pela oxidação de diferentes minerais e pela umidade da área, assim como sua erosão.