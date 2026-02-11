Curiosidades pelo mundo: descubra fatos surpreendentes

O café descafeinado surgiu no mercado em 1906, quando o comerciante alemão Ludwig Roselius (foto) anunciou esse tipo de produto pela primeira vez. Ele acreditava que seu pai havia morrido pelo excesso de cafeína. Desde 1820, era possível isolar a cafeína dos grãos de café, procedimento criado pelo químico alemão Friedlieb Ferdinand Runge.