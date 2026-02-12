Jon Batiste fará estreia no Rock in Rio 2026

O cantor Jon Batiste está confirmado no Rock in Rio 2026 e será uma das atrações do dia 7 de setembro, no Palco Mundo, marcando sua aguardada estreia na Cidade do Rock diante do público brasileiro.Por Flipar
Cantor, compositor e pianista, o artista acumula oito prêmios Grammy, além de Oscar e Emmy, e recentemente venceu na categoria Melhor Álbum de Americana com o projeto “BIG MONEY”, ampliando seu reconhecimento internacional.
Com uma sonoridade que percorre jazz, soul e influências contemporâneas, Batiste integra uma programação que reúne diferentes gerações e estilos, consolidando a data como um dos momentos mais aguardados desta edição do festival.
“BIG MONEY”, aliás, é descrita como uma obra ousada e carregada de groove. O álbum aborda temas como capitalismo, humanidade e a essência cultural norte-americana.
Batiste cantou o Hino Nacional dos Estados Unidos no Super Bowl 2025 e teve a performance bastante elogiada. vamos saber um pouco mais sobre o americano?
Nascido em 11 de novembro de 1986 em Nova Orleans, Louisiana, Batiste vem de uma família profundamente ligada à música.
Os Batiste são uma das mais conhecidas famílias musicais de Nova Orleans, cidade que desempenhou um papel central em sua formação artística.
Aos oito anos, Jon Batiste já tocava percussão e bateria na banda da família. Aos 11, por sugestão de sua mãe, começou a estudar piano e música clássica.
Ele aprofundou seus estudos na prestigiada Juilliard School, em Nova York, onde obteve o diploma de bacharel e mestrado em Artes, com foco em estudos de Jazz.
Sua carreira começou a decolar em 2015, quando foi escolhido como o líder da banda “Stay Human” no programa de TV americano “The Late Show with Stephen Colbert”.
Batiste lançou diversos álbuns de estúdio, com destaque para “We Are”, lançado em 2021, que mistura elementos autobiográficos com reflexões sobre a cultura negra americana.
O álbum foi aclamado pela crítica e venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2022, superando grandes nomes como Taylor Swift, Billie Eilish e Kanye West.
O artista é conhecido por suas performances energéticas e cativantes, que misturam elementos do jazz, do RnB, do pop e até do funk.
Além de seu talento como músico, Batiste é conhecido por seu ativismo social e político, tendo participado de diversos movimentos de protesto em defesa dos direitos civis e da igualdade racial.
O artista também é um defensor da educação musical, tendo criado o Instituto de Música Jon Batiste em sua cidade natal, Nova Orleans, com o objetivo de ajudar jovens talentos a desenvolverem suas habilidades musicais.
Até finalmente vencer o Grammy, Batiste já havia sido indicado 11 vezes para a premiação. Em 2022, ele teve 14 indicações e venceu cinco.
Em 2020, outra conquista gigante: Batiste ganhou um Oscar pelo filme “Soul”, sucesso dos estúdios Pixar. Ele foi um dos compositores da trilha sonora do longa.
Em 2023, foi lançado o documentário “American Symphony”, na Netflix, que acompanha a criação de uma sinfonia inédita por Batiste. A produção foi indicada ao Oscar.
Em 2023, o artista chamou a atenção no Brasil ao afirmar que não conhecia a cantora brasileira Anitta. Na ocasião, a fala enfureceu os fãs da cantora brasileira, que foram às redes sociais do cantor para atacá-lo.