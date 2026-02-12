Alimentos com poucas calorias que ajudam na dieta

Os alimentos de baixa caloria e ricos em nutrientes são aliados da dieta, pois oferecem vitaminas, minerais e fibras essenciais para a saúde sem comprometer o consumo calórico.Por Flipar
Eles auxiliam na saciedade, na digestão e no funcionamento do metabolismo. Veja alguns que têm poucas calorias e auxiliam na dieta.
Agrião – 11 kcal/100g. Rico em vitamina C, ferro e antioxidantes. Consumido cru em saladas ou refogado.
Alface – 14 kcal/100g. Fonte de fibras, potássio e ácido fólico. Ideal para saladas e sucos verdes.
Rúcula – 25 kcal/100g. Rica em cálcio, ferro e vitamina K. Pode ser consumida crua ou em recheios.
Bertalha – 19 kcal/100g. Fonte de ferro, magnésio e vitaminas A e C. Usada em refogados e sopas.
Couve – 27 kcal/100g. Rica em fibras, cálcio e vitamina C. Pode ser refogada ou usada em sucos.
Espinafre – 23 kcal/100g. Fonte de ferro, magnésio e vitamina A. Consumido cru, refogado ou em sopas.
BrÃ³colis â?? 34 kcal/100g. Rico em fibras, vitamina C e antioxidantes. Cozido no vapor ou salteado.
Repolho – 25 kcal/100g. Fonte de fibras, vitamina C e potássio. Pode ser cru, refogado ou fermentado.
Repolho roxo – 31 kcal/100g. Rico em antioxidantes, vitamina C e fibras. Ideal para saladas e refogados.
Couve-flor – 25 kcal/100g. Fonte de vitamina C, fibras e antioxidantes. Usada cozida, em purês e gratinados.
Tomate – 18 kcal/100g. Rico em licopeno, vitamina C e potássio. Consumido cru, em molhos e sucos.
Pepino – 15 kcal/100g. Fonte de potássio, fibras e antioxidantes. Ideal cru em saladas e sucos.
Chuchu – 19 kcal/100g. Rico em fibras, potássio e vitamina C. Usado cozido ou refogado.
Abobrinha – 17 kcal/100g. Fonte de fibras, vitamina C e potássio. Pode ser grelhada, refogada ou em sopas.
Abóbora – 26 kcal/100g. Rica em betacaroteno, fibras e vitamina A. Usada assada, em purês e sopas.
Berinjela – 24 kcal/100g. Fonte de fibras, antioxidantes e potássio. Pode ser grelhada, refogada ou assada.