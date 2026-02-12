Pra quem não viu: Cavalo-marinho raro foi ‘pescado’ por engano

Uma espécie rara de cavalo marinho foi encontrada recentemente na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O animal foi capturado por engano por um grupo de pescadores, que deu o alerta.Por Flipar
Ele foi levado por pesquisadores para o laboratório do projeto Cavalos-marinhos do Rio de Janeiro, na Universidade Santa Úrsula. Foi identificado que se tratava de um macho ‘grávido’, de uma espécie que vem da Patagônia, na Argentina.
O cavalo-marinho é um animal repleto de segredos e particularidades. Um deles é a sua capacidade de camuflagem, que o possibilita fugir do ataque de predadores no fundo do mar.
O ponto de destaque é que ele consegue mudar de cor rapidamente, para ficar semelhante ao ambiente em que ele está escondido.
Qual é o animal mais famoso por ter a “arte” de se camuflar? Pois bem, você pode perguntar para 100 pessoas, que a resposta de quase todas elas será o camaleão.
Isso porque essa é a habilidade principal deles, já que controlam a concentração de pigmento nas células de sua pele e, desta forma, alteram a sua cor para ficar semelhante ao ambiente.
O Leopardo da Neve é um predador extremamente hábil e potente, que costuma se alimentar de ovelhas e cavalos.
É dessa forma que é possível descrever um Leopardo da Neve, que consegue se esconder das suas presas já que seus pelos se misturam facilmente com o ambiente de montanhas e neve, nas altitudes da Ásia Central.
Conhecido como o rei da floresta, o leão mostra toda sua inteligência quando está em busca da sua caça.
Com os pelos da cor da vegetação da savana, fica muito difícil da presa perceber que está sendo observada.
O ouriço é um animal muito inteligente na hora que está buscando sobreviver e fugir de predadores.
Além de conseguir diminuir de tamanho e ficar imóvel por muito tempo, ele procura ambientes que são semelhantes aos seus espinhos.
A Raposa do Ártico tem uma pelagem branca (algumas vezes acinzentada) muito específica, que funciona de maneira eficaz como camuflagem nas paisagens invernosas.
As tonalidades naturais do pelo permitem que este tipo de raposa se misture com a tundra de neve e gelo.
Muita gente não sabe, mas as corujas são um dos animais que melhores se camuflam. Além disso, conseguem mudar o formato do corpo, seja inchando ou murchando.
De noite, conseguem se esconder para caçar, enquanto de dia usam suas penas e estrutura física para se juntaram ao ambiente repleto de troncos de árvores, por exemplo.
O Bicho-Pau é um dos mais conhecidos quando o assunto é camuflagem.
Não é raro encontrar uma pessoa que estava passando a mão em uma folha e se deparou com esse inseto, que consegue ficar muitas horas sem se mexer e parecer parte de uma árvore ou planta.
A Girafa! Essa deve pegar muita gente de surpresa, já que não é um animal reconhecido por esse talento.
No entanto, apesar de não ter fama, as girafas conseguem se camuflar em locais com árvores grandes e com cores semelhantes ao de seu pescoço e corpo.
O Sapo-Folha é um animal muito inteligente nesses momentos. Isso porque ele sabe que sua forma e aparência lembra muito com as folhas secas.
Por isso, conseguem se camuflar em vegetações mortas, com diversas folhas caídas no chão, se escondendo assim de possíveis predadores.