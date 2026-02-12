Belos faróis pelo mundo: guias iluminados para os navegantes

O Farol da Barra, em Salvador (BA), é um dos mais bonitos e significativos do mundo. Construído em 1698 , é o mais antigo do Brasil. Servia para orientar os comandantes das embarcações que chegavam à baía de Todos os Santos e levavam açúcar e outras especiarias para a Europa.

Por Flipar