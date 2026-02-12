Galeria

Belos faróis pelo mundo: guias iluminados para os navegantes

O Farol da Barra, em Salvador (BA), é um dos mais bonitos e significativos do mundo. Construído em 1698 , é o mais antigo do Brasil. Servia para orientar os comandantes das embarcações que chegavam à baía de Todos os Santos e levavam açúcar e outras especiarias para a Europa.

Por Flipar
Reprodução do site wikimapia.org/

No Carnaval, o farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. E que se repete todos os anos.

Divulgação

Os faróis são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Servem de guia para a aproximação da costa.

evgenit pixabay

E, geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo.

Peter Bowers pixabay

Kiz Kulesi, Turquia – Fica em Istambul. Construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oriental.

Arild Vagen wikimedia commons

Farol de Neist Point, Escócia – Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, fica à beira de gigantescas falésias.

Lionel Ulmer - Wikimédia Commons

Farol de Cape Otway, Austrália – Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália

Foto Free de Alex Olzheim do site pixabay.com

Farol de Lindau, Alemanha – Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio.

Foto Free de Andreas Schur por Pixabay

St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos – Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas.

reprodução Joshua Nowicki/Facebook

Torre de Hércules, Espanha – Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (Construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO.

Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com

Peggys Point Lighthouse, Canadá – Construído em 1915, fica na entrada oriental da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia.

Pat O'Malley - Flickr

Farol de Fanad, Irlanda – Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada..

Foto Free do site pxhere.com/en Nenhuma atribuição necessária

Farol de Enoshima, Japão – Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.

divulgação Japan Travel Mate

Farol de Tourlitis, Grécia – Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado.

Reprodução do Youtube Canal Dona-Pier Trépanier

Farol de Aveiro, Portugal – Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal.

Jesusius pixabay

Farol de Ouistreham, França – Construído no início do século 20, foi automatizado nos anos 1990. Tem famosas lentes Fresnel, que permitem ao farol retornar seus próprios feixes de luz. Tem 38m de altura e 171 degraus, na praia Ouistreham-Riva Bella, na Normandia.

divulgação trip advisor

Farol de Svörtuloft, Islândia – Construído em 1931, fica na prla da península vulcânica de Snaefelsnes. Tem 12m de altura e cor vibrante, como é o costume nos faróis do país.

Reprodução do Youtube Canal Where 2 Next

Farol de Promthep Cape, Tailândia – Fica na colina do cabo Promthep, na ilha Phuket, na Tailândia. Construído em 1996 em homenagem ao Rei Bhumibol Adulyadej, abriga um museu náutico, altar budista e restaurante.

Reprodução do Twitter @ajourneywith_me

Farol de South Stack, País de Gales – Construído em 1809, fica na Ilha de Anglesey. Serve de orientação para navios que vão ou voltam dos portos de Holyhead e Dun Laoghaire.

Denis Egan - Wikipédia Commons

Farol do Petit Minou, França – Fica na enseada de Brest, em Plouzané, cidade bretã de Finistère. Construído entre 1694 e 1697, faz parte de uma antiga fortificação.

fab photos pixabay

Farol de La Jument, França – Construído entre 1904 e 1911, fica a 2 km da ilha de Ouessant e é um dos faróis mais espetaculares da costa francesa. –

Falken wikimedia commons

Esse farol foi cenário de uma foto histórica. Em 1989, Jean Guichard registrou o faroleiro Theophile Malgorn com a porta aberta em meio a gigantescas ondas. Mas Malgorn fechou logo a porta ao ver a fúria das águas. A tela é tão famosa que reproduções são vendidas pela internet.

reprodução Amazon / Jean Guichard

Veja Mais