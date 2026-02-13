Sexta-feira 13: origens da superstição e por que a data ainda assusta tanta gente

Em fevereiro de 2026, o calendário reserva uma sexta-feira 13, reacendendo debates e superstições que atravessam gerações. A próxima depois dessa será em março de 2026, mantendo viva a aura de mistério em torno da data.Por Flipar
Para muita gente, a sexta-feira 13 é associada ao azar, a imprevistos e a acontecimentos negativos. Há quem evite viagens, decisões importantes ou até sair de casa nesse dia.
A superstição envolve dois símbolos considerados negativos separadamente: a sexta-feira e o número 13. A combinação dos dois teria reforçado a fama de data amaldiçoada.
Na tradição cristã, a Última Ceia teria reunido 13 pessoas à mesa, incluindo Judas. Já a sexta-feira ficou marcada pela crucificação de Jesus, fortalecendo o simbolismo sombrio.
Outra teoria popular liga a fama da data à perseguição dos Cavaleiros Templários, iniciada em uma sexta-feira 13 de outubro de 1307. O episódio alimentou narrativas de tragédia e conspiração.
O medo irracional do número 13 tem até nome: triscaidecafobia. Quando relacionado especificamente à sexta-feira 13, o termo usado é parascavedecatriafobia.
Em muitos países ocidentais, prédios pulam o 13º andar e companhias aéreas evitam a fileira 13.
Tambem pode haver mercados sem caixa número 13.
A crença impacta até o mercado financeiro, com relatos de queda em investimentos nessa data. Para os supersticiosos o dia acaba passando em branco, pois não querem arriscar.
No Brasil, a data ganhou força com histórias populares, filmes de terror e lendas urbanas. Programações especiais na TV e no streaming costumam explorar o clima sombrio.
A franquia de terror “Sexta-Feira 13” ajudou a consolidar o imaginário coletivo. O personagem Jason virou ícone cultural associado ao medo da data.
Friday the 13th ampliou o alcance global da superstição ao transformar a data em marca registrada do horror no cinema. O sucesso gerou continuações e consolidou o mito no entretenimento.
Curiosamente, nem todos veem azar na sexta-feira 13. Há quem considere o dia propício para sorte, apostas ou mudanças ousadas. Era o caso do ex-treinador brasileiro Zagallo, único tetracampeão mundial de futebol.
Em algumas culturas, o número 13 já foi símbolo de transformação e renovação. Povos antigos relacionavam o número aos ciclos lunares, que são 13 ao longo do ano.
Na Itália, por exemplo, o número tem conotação mais positiva, enquanto o azar costuma ser associado ao 17. Quando escrito em números romanos, XVII é um anagrama da palavra latina "VIXI", que significa "eu vivi". Para os romanos, isso sugeriria morte ou fim da vida.
Espanha e diversos países hispânicos popularizaram o ditado “En martes, ni te cases ni te embarques”. Isso mostra que a superstição varia conforme a tradição local.
Apesar da fama, não há evidência científica de que a sexta-feira 13 traga mais azar que outros dias. No fim, o mito persiste porque faz parte da cultura, do imaginário coletivo e do fascínio humano pelo desconhecido