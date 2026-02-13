Paulo Gorgulho fala sobre novos projetos, carreira e família

O ator Paulo Gorgulho concedeu entrevista na qual falou sobre novos projetos na TV e no streaming, a trajetória profissional, o casamento de quase quatro décadas e a relação com os netos.Por Flipar
Nascido em 16 de maio de 1959, em Minas Gerais, Paulo César Gorgulho ficou famoso ao protagonizar “Pantanal”, em 1990, da Rede Manchete. Na trama, interpretou José Leôncio na primeira fase e, após pedidos do público, retornou na segunda fase como José Lucas de Nada (Zé Lucas).
Em 1991, estreou na TV Globo na novela “O Dono do Mundo”, de Gilberto Braga, no papel de Otávio. A partir daí, participou de diversos trabalhos na emissora.
Na década de 1990, atuou em produções como “Despedida de solteiro”, “Retrato de mulher”, “Você decide”, “Fera ferida”, “Explode coração” e “Malhação”, entre outras.
Questionado sobre a variedade de personagens que interpretou, afirmou: “Foi uma opção minha, sim. Quando entrei na Globo, era muito difícil fugir do estereótipo e interpretar um outro tipo de personagem. E no palco você vive todas as possibilidades, então forcei para abrir este leque na televisão”.
Na década de 2000, ainda atuou em algumas produções da Globo, mas em 2005 foi para a Record e sua primeira novela na emissora foi “Essas mulheres”.
Permaneceu no canal até 2018 e participou de projetos como “Bicho do mato”, “Caminhos do coração”, “Poder paralelo”, “Os dez mandamentos”, “Belaventura”, “Apocalipse” e “Jesus”, entre outros.
Em 2019, voltou à Globo na série “Segunda chamada”, exibida entre 2019 e 2021, como o professor Jacinto Queiroz (Jaci).
Em 2022, fez participação especial no primeiro capítulo do remake de “Pantanal” como Ceci, um velho peão que entrega seu berrante e seu legado a Joventino.
Em 2026, Gorgulho poderá ser visto na sexta temporada de “Sessão de terapia”, na novela vertical “Uma babá milionária”, ambas produções do Globoplay, e na série “Emergência radioativa”, da Netflix, que estreia em 18 de março.
“Emergência radioativa”, dirigida por Fernando Coimbra e estrelada por Johnny Massaro, retrata o acidente com césio-137 em Goiânia, ocorrido em 1987. O ator já havia participado do longa “Césio 137 – O pesadelo de Goiânia”, de Roberto Pires, lançado em 1990.
Sobre o tema, declarou: “No filme, a questão é narrada pela visão de dois catadores, interpretados por mim e pelo Paulo Betti. Nesta nova série, o acidente é analisado pelo ponto de vista da comunidade científica. Quando a situação aconteceu e não havia preparo para lidar com ela, vieram de fora alguns cientistas. Eu interpreto um deles, um cientista judeu”.
Em “Sessão de terapia”, série dirigida por Selton Mello, interpreta um homem rico que leva a vida como um adolescente até sofrer um infarto.
“Ele é um cara culto, da alta sociedade, um dândi que está saindo com modelos novinhas, tomando remédios para disfunção erétil, bebendo todas. Além disso, tem que lidar com um neto. Ser avô vira um problema para alguém que quer a juventude eterna. É um personagem bastante profundo, complexo e completo”, contou.
Já em “Uma babá milionária”, contou que não conhecia o formato: “Achei fascinante o que a tecnologia pode proporcionar, como assistir pelo celular dentro […]. A história é clássica, com vilã e mocinha, e tudo acontece muito rápido em episódios de cerca de dois minutos”.
A novela vertical é um formato de microdrama desenvolvido para celulares, com capítulos curtos, geralmente entre um e quatro minutos, para serem vistos na vertical.
Na vida pessoal, Gorgulho é casado desde 1989 com a professora Vânia Gnaspini, com quem tem três filhos: Catarina, nascida em 1990; Guilherme, nascido em 1995; e Francisco, nascido em 2006.
Sobre os desafios de manter a família unida durante a carreira artística, disse: “Não foi fácil. Teve muito choro, saudade e distância, mas levamos a sério o nosso projeto de família. Já aconteceu de ela viajar para me encontrar ou eu voltar de madrugada só para estar em um aniversário. Sempre batalhando e trabalhando”.
O ator, que é avô, também comentou a relação com os netos Samuel e Arthur: “São dois grandes projetos e os mais importantes da minha vida. É muito bom ser avô, porque você deixa eles fazerem todas as bobagens e depois eles vão pra casa”.