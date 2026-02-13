Shakira manda recado aos brasileiros sobre show marcado para maio na praia

Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana.Por Flipar
O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025.
Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”.
Para a realização do evento, Shakira assinou contrato com a produtora Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. A apresentação principal está prevista para começar às 21h45, contará com um show de abertura ainda sem artista confirmado e terá transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay.
O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais.
O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”.
Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira.
Em 2025, Shakira retornou ao Brasil após oito anos para iniciar a série de shows com apresentações no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em São Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo.
Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar “Acróstico”, música lançada em 2023 e dedicada a eles.
A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023.
“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022.
Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento.
Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações.
Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”.
A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público.
A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami.