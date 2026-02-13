O veneno dessa serpente poderia matar 100 homens com uma única dose

Um dos animais mais venenosos do mundo, a cobra-do-mar-pelágio (Hydrophis platurus) é uma serpente marinha, de barriga amarela, que pode medir até 90 centímetros e matar até cem homens adultos com uma única dose. Contudo, elas evitam praias, águas rasas e contato com humanos.Por Flipar
A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico.
Elas são encontradas desde a costa leste da África até a costa oeste das Américas, incluindo ilhas como as Galápagos. Assim, também podem aparecer em águas temperadas devido às correntes oceânicas que as transportam para longe de suas áreas habituais.
Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos.
Nesse sentido, a cobra-do-mar-pelÃ¡gio Ã© altamente perigosa, com veneno neurotÃ³xico e miotÃ³xico, capaz de causar danos neurolÃ³gicos e musculares.
Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores.
Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca.
Um outro exemplo deste animal que pode ser encontrado na água é a sucuri. Ela é uma cobra semiaquática, o que significa que passa parte do tempo na água e parte na terra, geralmente perto de corpos d’água como rios, lagos e pântanos.
Sua dieta é variada e inclui animais aquáticos e terrestres, como peixes, aves, répteis, mamíferos e até mesmo outros animais maiores, dependendo da espécie e do local.
Dessa forma, as sucuris não são venenosas, mas matam suas presas por constrição, apertando-as com seu corpo forte até a morte.
As sucuris são cobras grandes, com a sucuri-verde podendo atingir até 6 metros ou mais de comprimento e um peso considerável.
A Helicops spp., comumente conhecida como cobra-d’água, é um gênero de serpentes que inclui espécies predominantemente aquáticas ou semi-aquáticas.
Elas, portanto, são encontradas em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, e se adaptaram bem à vida na água.
São serpentes de porte médio a pequeno, com comprimentos que variam entre 50 cm e 1 metro, dependendo da espécie.
A coloração e padrões podem variar bastante entre as espécies e mesmo dentro de uma mesma espécie, dependendo da região onde são encontradas.
Erythrolamprus miliaris, também conhecida como falsa jararaca, é inofensiva e não possui veneno. Ela é encontrada em diversos biomas brasileiros e se alimenta de anfíbios e peixes.
Possui uma coloração que varia entre preto e amarelo ou preto e tons esverdeados, o que pode levar à confusão com a jararaca “original”.
É encontrada em todos os biomas brasileiros, com exceção dos Pampas, e também em outros países da América do Sul.
A falsa jararaca pode alongar a cabeça, tornando-a mais triangular, porém ainda assim, a forma da cabeça não é um critério confiável para identificação.
As serpentes do gÃªnero Laticauda, conhecidas como kraits-marinhos ou cobras-do-mar-colubrinas, sÃ£o serpentes semi-aquÃ¡ticas venenosas pertencentes Ã famÃlia Elapidae.
Elas são caracterizadas por possuírem escamas ventrais largas, típicas de serpentes terrestres, que facilitam a locomoção em terra, e caudas achatadas em forma de remo, adaptadas para a natação.
Diferentemente de outras serpentes marinhas, as Laticauda são ovíparas e precisam retornar à terra para depositar seus ovos.
Vivem em ambientes marinhos tropicais e subtropicais do Indo-Pacífico, preferindo águas costeiras e recifes de coral. Geralmente são tímidas e reclusas, preferindo caçar à noite e alimentar-se principalmente de enguias e outros peixes.
Por fim, as laticaudas possuem veneno neurotÃ³xico potente, utilizado para imobilizar suas presas, principalmente enguias.