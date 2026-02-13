Nascimento de espécie rara de canguru renova esperança contra a extinção

No Chester Zoo, na Inglaterra, um filhote de canguru-arborícola-de-Goodfellow — uma das espécies de marsupial mais raras do mundo — nasceu com sucesso após um dos partos mais extremos já observados em cativeiro, reforçando a importância dos programas de conservação para espécies ameaçadas.

Por Flipar