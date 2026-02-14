México lidera ranking e é eleito o país mais bonito da América Latina

O debate sobre quais destinos encantam mais os viajantes ganhou novo fôlego após rankings baseados na vivência de turistas. Em votação da revista Condé Nast Traveler, o México foi apontado como o país mais bonito da América Latina.Por Flipar
A escolha considerou paisagens, patrimônio histórico, cultura e variedade de experiências. Praias no Caribe e no Pacífico, desertos, montanhas e selvas convivem com cidades vibrantes e sítios como Chichén Itzá.
A gastronomia reconhecida pela Unesco e a facilidade de deslocamento interno também pesaram na avaliação.
O México, aliás, é um dos países mais populares do mundo. E tem várias curiosidades que atraem a atenção dos visitantes.
No Brasil, um dos personagens de TV mais populares vem de lá. Chaves, interpretado por Roberto Bolaños, é o protagonista do seriado “El Chavo del Ocho” e que levou o nome de “Chaves”, no Brasil, e “O Xavier”, em Portugal.
A transmissão original da Televisa, conglomerado de mídia do México, foi entre 26 de fevereiro de 1973 e 7 de janeiro de 1980, com 312 episódios em 7 temporadas. Mas até hoje o seriado é reprisado. Diverte adultos e crianças.
O México ocupa o 5º lugar no mundo e 1º nas Américas em número de Patrimônios Mundiais da Unesco, tamanho o valor de sua herança cultural. O México tem 31 lugares que receberam esse título internacional.
O sítio arqueológico de Teotihuacan é o mais visitado do México. Fica a 40 km da capital. O México foi colonizado pela Espanha. E, antes de ser independente, se chamava Nova Espanha. A capital era a cidade asteca de Tenochtitlan-México.
Os astecas eram o povo que habitava o território ocupado no século XVI pelos espanhóis. Em 1521, soldados liderados por Hernán Cortéz invadiram o Império Asteca e dominaram a região. A varíola, trazida, pelos europeus dizimou a população nativa.
A cultura asteca, porém, é preservada em numerosos patrimônios que revelam suas crenças e sua perícia. Esse povo se estabeleceu no território e teve seu auge entre 1324 e 1521. Deixou construções marcantes no país.
Uma delas é a pirâmide circular do Tempo de Ehecátl, no sítio arqueológico Calixtlahuaca. Ehécatl era a divindade do Vento, para o povo asteca.
Outra preciosidade é a Pirâmide de Cholula (ou Tepanapa), com 4,5 milhões de metros quadrados. Ela tem pirâmides sobrepostas.
A Pirâmide do Sol, patrimônio de uma era anterior aos astecas, é a segunda maior pirâmide do México e a terceira maior do mundo. Tem 220 por 230m de base, 65,5m de altura e 1,1 milhão de metros quadrados.
O México tem maioria católica (82,7% da população) e o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe é um importante ponto de peregrinação e devoção.
Com 2 milhões de km², o México é o 5º maior país das Américas e o 14º maior país independente do mundo. Tem 31 estados e a Capital México. Fica na América do Norte, tendo fronteira com os Estados Unidos ao norte; Belize e Guatemala a sudeste.
Há regiões de clima alpino, com destaque para a área do Nevado de Toluca, um estratovulcão (vulcão em forma de cone com lava endurecida) a 80 km da Cidade do México.
Também há áreas de clima árido, com destaque para o Grande Deserto de Altar, no noroeste do país. Ele faz parte do Deserto de Sonora, que, além do México, abrange parte do sudoeste dos Estados Unidos.
Uma parte do país tem predominância do clima subtropical úmido. É onde fica o Lago Camécuaro, uma área protegida, com água cristalina, paraíso de fotógrafos pela beleza da paisagem.
Também há um clima monçônico, com inverno extremamente seco e verão muito chuvoso. É o clima da região de Chontalpa, que fica no estado de Tabasco e abrange quatro cidades: Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco e Paraíso,