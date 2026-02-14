Suor e folia: Saiba se manter hidratado no Carnaval

O Carnaval, uma das festas mais esperadas do ano, reúne milhões de foliões em todo o Brasil. E, em meio à diversão, a hidratação é uma parte essencial para garantir a saúde e o bem-estar durante os dias de festa.Por Flipar
A desidratação pode resultar em fadiga, tonturas e até mesmo problemas de saúde mais sérios. Por isso, algumas alternativas naturais são aliadas indispensáveis para repor os nutrientes perdidos, garantindo que você aproveite cada momento com disposição.
Saber dos cuidados necessários e a forma correta de se hidratar ajuda a manter a energia e aproveitar ao máximo a folia. Vamos conhecer alguns alimentos e bebidas importantes para garantir a hidratação correta do corpo.
Água- Beber água é a forma mais eficaz de manter o corpo hidratado e regular nossa temperatura. Ela é a responsável por levar oxigênio e nutrientes, além de contribuir para liberação de toxinas através da urina e suor .
Água com Gás- Uma opção refrescante para variar o consumo de água pura. A água com gás é uma alternativa sem calorias para quem busca uma sensação de refrigerante natural e sem adição de açúcares.
Erva Cidreira (Água de Melissa) – Uma alternativa natural para quem busca variedade nas opções de bebidas. Também conhecida como erva-cidreira, é associada a propriedades calmantes e relaxantes.
Isotônicos- Reposição rápida de eletrólitos perdidos durante a transpiração. Consumir com moderação é fundamental para evitar desequilíbrios, pois o excesso pode levar a problemas de saúde, sendo recomendável intercalar o consumo com opções mais leves, como água.
Gelatina- Com alto teor de água, a gelatina é uma opção leve para manter a hidratação, e contém colágeno, contribuindo para a saúde da pele, unhas e articulações.
Iogurte- Além de hidratar, o iogurte fornece probióticos benéficos para a saúde intestinal. O iogurte grego, em particular, é uma excelente fonte de proteína e tem uma textura cremosa que é bastante apreciada.
Água de Coco- Rica em eletrólitos naturais, é uma opção refrescante que ajuda na reposição de nutrientes essenciais perdidos durante a transpiração. Por ser isotônica, isso significa que sua composição é semelhante à dos fluidos corporais.
Chás Gelados- Sem adição de açúcar, os chás gelados proporcionam hidratação, sabor e podem conter propriedades antioxidantes. Chás como o verde e o de hibisco são conhecidos por seus benefícios à saúde, além de serem refrescantes.
Melancia- Composta por mais de 90% de Ã¡gua, a melancia Ã© uma escolha hidratante e refrescante. AlÃ©m disso, Ã© rica em licopeno, um antioxidante que contribui para a saÃºde cardiovascular.
Abacaxi- Contendo cerca de 86% de água, o abacaxi é uma fruta refrescante que fornece não apenas hidratação, mas também vitamina C, essencial para o sistema imunológico.
Laranja- Com uma elevada quantidade de água e repleta de vitamina C, a laranja é uma escolha hidratante que também fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde da pele.
Melão- Com mais de 90% de água, o melão é uma fruta refrescante que fornece hidratação, além de ser excelente fonte de vitamina A, essencial para a saúde ocular.
Mamão- Com alto teor de água e fibras, o mamão auxilia na digestão e é uma escolha hidratante que fornece vitaminas A e C, contribuindo para a saúde da pele e do sistema imunológico.
Kiwi- Rico em água, o kiwi também é uma excelente fonte de vitamina C, vitamina E e fibras. Contribui para a hidratação e oferece benefícios antioxidantes.
Cenoura- Composta por aproximadamente 88% de Ã¡gua, a cenoura Ã© uma opÃ§Ã£o crocante que fornece hidrataÃ§Ã£o e Ã© rica em betacaroteno, essencial para a saÃºde ocular e da pele.
Pepino- Com uma impressionante quantidade de 96% de água, o pepino é uma escolha extremamente hidratante. Além disso, contém antioxidantes e ajuda a manter a pele saudável.
Banana- Rica em potássio, que é essencial para a função muscular e a manutenção do equilíbrio de fluidos no corpo, a banana ajuda na reposição de eletrólitos perdidos.
Boa diversão para todos, com saúde e hidratação!