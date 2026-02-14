Popular no Nordeste, seriguela é suculenta e ajuda os foliões na reposição de líquido

Uma das frutas mais populares do Nordeste, a refrescante seriguela pertence à família Anacardiaceae, a mesma do caju, e varia entre as cores verde, amarelo, laranja e vermelho. Ela, então, pode trazer inúmeros benefícios à saúde e ser consumida de diferentes formas.Por Flipar
No Carnaval, é uma fruta que ajuda na reposição de líquido , pois é bastante suculenta. Quem sai pulando nos blocos pode fazer a hidratação de diversas formas, inclusive acrescentando a seriguela no cardápio, pois é de fácil manejo e transporte.
Antes de mais nada, é preciso ressaltar que a grafia correta desta fruta é seriguela. No entanto, a palavra ciriguela também é usada e amplamente compreendida, especialmente no Brasil.
Originária da América Central, a seriguela se adapta a climas tropicais, áridos e semiáridos e também pode ser conhecida como ameixa-da-Espanha.
A seriguela (spondias purpurea) faz parte da família das anacardiáceas. Assim, ela possui uma camada de polpa fina, com cerca de três milímetros, com um caroço do tamanho de uma azeitona grande.
A árvore pode atingir até sete metros de altura e produz frutos saborosos e ricos em nutrientes. Eles, então, são pequenos, de sabor adocicado, com casca vermelha e polpa amarela ou alaranjada.
É conhecida por diversos nomes, como ameixa-da-Espanha, cajá vermelho, ciroela, jocote, e ciruela mexicana, dependendo da região.
Em solo brasileiro, a colheita ocorre principalmente entre dezembro e março, com destaque para a região Nordeste e pico de produção no Ceará.
Entre as opções de consumo, a seriguela pode ser usada para preparar compotas, e doces, como sobremesas, sorvetes e sucos. Além disso, através desta fruta, pode-se produzir licor e vinagre.
Além de doces e sobremesas, é utilizada no preparo de sucos refrescantes e saborosos, assim como pode ser ingrediente em receitas de sorvetes e geleias.
Por outro lado, é preciso ter atenção com a adição de açúcares e gorduras em excesso, que podem “anular” os benefícios que se busca em seu consumo.
Esta fruta dificilmente se propaga por sementes, sendo, geralmente, multiplicada por estacas com trinta a cinquenta centímetros de comprimento e de sete a doze centímetros de diâmetro.
Nesse sentido, a seriguela é uma boa fonte de carboidratos, vitaminas A, B e C, cálcio, fósforo e ferro, além de ser rica em fibras e antioxidantes.
É uma fruta rica em fibras, tanto insolúveis quanto solúveis, que desempenham um papel importante na saúde digestiva e no controle do peso.
Seriguela é rica em vitamina C, um nutriente essencial para fortalecer o sistema imunológico e combater os radicais livres. Além disso, este nutriente auxilia na absorção de ferro pelo organismo.
Pode ser uma potente aliada no combate à anemia. Afinal, o teor de ácido ascórbico, assim como a famosa vitamina C, garante o auxílio na absorção do ferro.
As fibras presentes na seriguela se ligam ao colesterol no intestino, impedindo sua absorção pela corrente sanguínea, o que leva à diminuição do colesterol LDL (o “mau” colesterol).
A seriguela pode auxiliar no controle da pressão arterial devido ao seu alto teor de potássio, um mineral essencial para a regulação da pressão sanguínea, e à presença de antioxidantes que contribuem para a saúde cardiovascular.
Devido aos seus diversos benefícios, a seriguela pode auxiliar na prevenção de doenças como câncer, doenças cardíacas e problemas gastrointestinais.
Na medicina, ela possui propriedades diurética e energizante, sendo indicada para aliviar espasmos, diarreia, disenteria, febre, gases, inflamação, limpeza de feridas e queimaduras.
Todas essas vitaminas e minerais também podem ser absorvidas com outros tipos de receitas. Uma delas é muito utilizada no verão, quando a fruta se transforma em um saboroso e refrescante sorvete.
As folhas da planta também podem ser ingeridas e usadas no preparo de bebidas. Em forma de chá, é usada de forma fitoterápica natural há centenas de anos em comunidades rurais e pode trazer muitos benefícios à saúde.
Além das fibras, a seriguela também é uma boa fonte de água, e ajuda a manter o intestino funcionando adequadamente.
A recomendação médica é que a seriguela seja consumida com casca e tudo: o maior teor de fibras e minerais está concentrado ali.