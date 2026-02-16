Chá verde: refrescante, é boa opção na versão gelada durante o carnaval

Refrescante e versátil, o chá verde é uma ótima opção para os dias quentes de carnaval. Consumido gelado, ajuda a hidratar e a manter a sensação de leveza durante a folia. Com antioxidantes naturais, une sabor, frescor e bem-estar em qualquer momento da festa.Por Flipar
O chá verde tem origem na China antiga, onde já era consumido há milhares de anos como bebida medicinal e cultural.
Com o tempo, espalhou-se pela Ásia e ganhou o mundo.
Ele é produzido a partir da planta Camellia sinensis, a mesma que dá origem ao chá preto e ao chá branco. A diferença está no processamento, que preserva mais antioxidantes.
Atualmente, é amplamente consumido na China, no Japão, na Coreia do Sul e em diversos países.
Também se popularizou na Europa, nas Américas e no Brasil.
Um dos principais benefícios do chá verde é a alta concentração de antioxidantes.
As catequinas ajudam a combater os radicais livres no organismo.
Esses compostos estão associados à proteção das células contra o estresse oxidativo.
Isso pode contribuir para o envelhecimento mais saudável.
Estudos indicam que o consumo regular pode favorecer a saúde cardiovascular.
Ele pode auxiliar na redução do colesterol LDL.
O chá verde também pode estimular levemente o metabolismo.
Por isso, é frequentemente associado a dietas equilibradas.
Outro ponto positivo é a presença de cafeína em quantidade moderada.
Ela proporciona energia sem o impacto intenso do café.
Além disso, contém L-teanina, aminoácido ligado à melhora do foco e da concentração.
Essa combinação favorece atenção com sensação de calma.
Há ainda indícios de ação anti-inflamatória natural.
Isso pode contribuir para o equilíbrio do organismo.
Para aproveitar melhor seus benefícios, recomenda-se preparar com água entre 70 °C e 80 °C.
Água muito quente pode deixar o sabor amargo.
Entre as combinações mais populares está o chá verde com limão.
O cítrico intensifica o frescor e pode ajudar na absorção de antioxidantes.
Outra opção apreciada é a mistura com hortelã.
Ela torna a bebida mais aromática e digestiva.
Também combina bem com gengibre, mel ou frutas como abacaxi.
Essas variações ampliam o sabor e tornam o consumo mais agradável.