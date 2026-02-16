Chá verde: refrescante, é boa opção na versão gelada durante o carnaval

Refrescante e versátil, o chá verde é uma ótima opção para os dias quentes de carnaval. Consumido gelado, ajuda a hidratar e a manter a sensação de leveza durante a folia. Com antioxidantes naturais, une sabor, frescor e bem-estar em qualquer momento da festa.

Por Flipar