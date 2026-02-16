Confira a lista de todas as campeãs do Grupo Especial desde a inauguração do Sambódromo do Rio

A Mocidade terminou em segundo lugar, um dÃ©cimo a menos que a campeÃ£, com um enredo sobre o Marrocos. Cerca de um mÃªs depois, a Liesa divulgou as justificativas dos julgadores. Valmir Aleixo, do quesito Enredo, descontou um dÃ©cimo pela falta de uma destaque de chÃ£o. Ela seria Camila Silva, que foi promovida Ã Rainha de Bateria. Com o recurso aceito, a escola tambÃ©m foi considerada campeÃ£ de 2017.