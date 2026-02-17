Robert Duvall, de “O Poderoso Chefão”, morre aos 95 anos

O ator americano Robert Duvall morreu em 15 de fevereiro de 2026, aos 95 anos. A informação foi confirmada em 16 de fevereiro por sua esposa, Luciana. A causa da morte não foi divulgada.Por Flipar
Com mais de sete décadas de carreira no teatro, na televisão e no cinema, Duvall recebeu sete indicações ao Oscar e venceu uma vez, além de conquistar quatro Globos de Ouro e dois prêmios Emmy.
Robert Selden Duvall nasceu em 5 de janeiro de 1931, na Califórnia e iniciou a carreira no teatro na década de 1950.
Sua primeira participação de destaque no cinema ocorreu em “O Sol é para Todos”, em 1962, no qual interpretou Boo Radley.
Ficou famoso mundialmente em 1972 ao interpretar Tom Hagen em “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola, papel que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
Retornou ao papel em “O Poderoso Chefão: Parte II”, em 1974, mas não participou de “O Poderoso Chefão: Parte III” devido a um desentendimento contratual relacionado ao salário.
Duvall recebeu sua segunda indicação ao Oscar em 1980, novamente na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, por “Apocalypse Now”. Ambientado na Guerra do Vietnã, o longa retrata a missão de um oficial encarregado de localizar e eliminar um coronel que rompeu com o comando militar.
Protagonizou “O Grande Santini”, no qual interpretou Bull Meechum, capitão da Marinha que enfrenta conflitos familiares. Pela atuação, recebeu sua terceira indicação ao Oscar, em 1981, na categoria de Melhor Ator.
Estrelou “A Força do Carinho”, lançado em 1983, como Mac Sledge, cantor de música country que tenta reorganizar a vida após problemas com alcoolismo e conflitos familiares. Pelo papel, venceu o Oscar de Melhor Ator e o Globo de Ouro na mesma categoria.
Por “O Apóstolo”, de 1997, filme que também escreveu e dirigiu, interpretou um pregador que entra em conflito com a lei após um episódio violento e precisa reorganizar a própria vida. O papel lhe rendeu mais uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.
Em 1998, atuou em “A Qualquer Preço”, no papel de um advogado experiente envolvido em um caso de contaminação ambiental. Pela atuação, recebeu outra indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
Em 2015, recebeu sua Ãºltima indicaÃ§Ã£o ao Oscar, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, por â??O Juizâ?. No filme, interpretou Joseph Palmer, magistrado que enfrenta um processo criminal e cuja defesa Ã© conduzida pelo prÃ³prio filho.
Na televisão, foi indicado ao Emmy por produções como “Os Pistoleiros do Oeste”, “Stalin” e “The Man Who Captured Eichmann” e venceu dois prêmios por “Rastro Perdido”.
Também atuou em filmes como “A Conversação”, “Rede de Intrigas”, “Um Homem Fora de Série”, “Impacto Profundo” e “Lições para Toda Vida”.
Dirigiu ainda “Angelo My Love”, “O Tango e o Assassino” e “Cavalos Selvagens”.
Um dos seus últimos trabalhos foi em “O Pálido Olho Azul”, em 2022.
Foi casado com Barbara Benjamin, de 1964 a 1975, com Gail Youngs, de 1982 a 1986, com Sharon Brophy, de 1991 a 1995, e com Luciana Pedraza, com quem se casou em 2005.