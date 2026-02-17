Prince foi pioneiro do streaming muito antes das plataformas atuais

Sabia dessa? Em 14 de fevereiro de 2001, Prince colocou no ar o NPG Music Club, iniciativa considerada o primeiro serviço de streaming musical. E isso tudo em plena era da internet discada!Por Flipar
Os assinantes pagavam mensalidade para acessar conteúdos exclusivos, versões inéditas e lançamentos como “The Rainbow Children” e “Xpectation”. A proposta era aproximar artista e público, reduzindo a dependência das gravadoras.
Problemas técnicos e limitações da rede prejudicaram o projeto, que acabou substituído por downloads e encerrado em 2006. Mesmo assim, a ideia revelou-se visionária e antecipou o modelo das plataformas digitais atuais.
Relembre agora a carreira de Prince, esse ícone da música internacional! A combinação do som inovador, com letras poderosas e performances visuais marcantes marcaram esse fenômeno cultural, que veio a falecer em 2016.
Prince Rogers Nelson, mais conhecido como Prince, nasceu em 7 de junho de 1958, em Minneapolis, Minnesota.
Ele nasceu em uma família musical; seu pai, John L. Nelson, era pianista e compositor, e sua mãe, Mattie Shaw, era cantora de jazz.
Desde cedo, Prince mostrou um talento excepcional para a música, aprendendo a tocar diversos instrumentos ainda criança.
Aos 20 anos, Prince lançou seu álbum de estreia, “For You”, em 1978. Ali, ele já revelou sua capacidade de mesclar elementos do funk, rock, RnB e pop, criando um som único.
No entanto, foi com seu segundo álbum, “Prince” (1979), que ele começou a ganhar notoriedade, especialmente com os hits “I Wanna Be Your Lover” e “Why You Wanna Treat Me So Bad?”.
Os anos 1980 foram a década de ouro para o artista. Em 1982, ele lançou “1999”, que incluía sucessos como “Little Red Corvette” e a própria “1999”.
Prince era conhecido por sua habilidade em misturar vários gêneros musicais, incluindo rock, funk, RnB, new wave, soul, psicodelia e pop.
Ele também era famoso por seu talento como multi-instrumentista, frequentemente tocando todos os instrumentos em suas gravações.
A figura de Prince transcendeu a música, tornando-se um ícone da cultura pop. Seu estilo andrógino, suas performances eletrizantes e sua personalidade excêntrica o transformaram em um dos artistas mais carismáticos de sua geração.
Ao longo de sua carreira, Prince teve uma relação conturbada com a indústria musical. Nos anos 90, ele entrou em disputa com sua gravadora, a Warner Bros., sobre questões de controle artístico e direitos de suas músicas.
Em protesto, ele mudou seu nome para um símbolo impronunciável, muitas vezes referido como “The Love Symbol”, e passou a ser chamado de “o artista anteriormente conhecido como Prince”.
Em 1996, Prince se casou com a dançarina Mayte Garcia. Dois meses após o casamento, o casal teve um filho, Amiir, que acabou falecendo logo após o nascimento. Eles se divorciaram em 2000.
Após o término, Prince se casou com a canadense Manuela Testolini, em 2001. O casal se divorciou cinco anos depois, em 2006.
Apesar de sua fama, Prince valorizava muito sua privacidade. Ele evitava entrevistas e aparições públicas, preferindo se expressar por meio de sua música.
Prince continuou a produzir música até sua morte, em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, devido a uma overdose acidental de fentanil.