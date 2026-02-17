Galeria

Acidente no Carnaval: integrante da União de Maricá atropelado por carro alegórico vai parar no CTI

O incidente ocorreu na madrugada do dia 15 de fevereiro. Itamar de Oliveira era integrante da escola e precisou instalar um fixador externo na perna danificada. Outros dois homens ficaram levemente feridos e foram atendidos.

Apesar do brilho e da euforia na Sapucaí, a história do Carnaval também é marcada por acidentes envolvendo carros alegóricos e falhas operacionais. Relembre alguns episódios marcantes!

Em 20 de abril de 2022, Raquel Antunes, de 11 anos, ficou imprensada entre um poste e um carro alegórico da Em Cima da Hora, escola da Série Ouro (antigo Grupo de Acesso), no Sambódromo do Rio.

A menina perdeu uma perna e teve uma grave lesão no tórax. Ela chegou a ficar dois dias no hospital, mas não resistiu.

Em 26 de fevereiro de 2017, 20 pessoas foram imprensadas por uma alegoria desgovernada da Paraíso do Tuiuti, no Rio. O carro bateu na grade do setor 1 da Marquês de Sapucaí quando fazia uma curva.

A fotógrafa Lúcia Mello teve traumatismo craniano, fratura exposta e esmagamento da perna esquerda. Fez 17 cirurgias e passou quatro meses internada, até conseguir ter alta.

Também em 2017, mas na madrugada do dia 28 de fevereiro, uma estrutura desabou num carro alegórico da Unidos da Tijuca durante a apresentação.

Pessoas que estavam na parte da frente do carro quase foram atingidas quando a parte de trás, acima, desmoronou. Na queda, 12 componentes se feriram.

Em 2019, um homem que empurrava o abre-alas da Portela ficou imprensado entre duas partes do carro alegórico durante um tumulto na dispersão e precisou ser hospitalizado, com escoriações.

Em 2011, o susto foi em Manaus. Um carro da Mocidade Independente de Aparecida pegou fogo durante o desfile e as chamas eram tão fortes que um bombeiro se feriu com queimaduras de 1º grau.

Em 2007, o fogo destruiu parte do abre-alas da Unidos da Tijuca, durante o Desfile das CampeÃ£s.

Com a ajuda de um bombeiro, Nani conseguiu retirar o acessório e ainda continuou sambando. Mas logo teve que ser atendida por uma ambulância e foi hospitalizada.

Em março de 2003, a atriz Neuza Borges caiu de um carro alegórico da Unidos da Tijuca: uma altura de 4 metros. Ela sofreu fraturas e teve que colocar 22 parafusos na bacia e uma placa de titânio em um dos joelhos.

Em 1992, um carro alegórico da Viradouro pegou fogo quando cruzava a área da dispersão, na Apoteose. Havia 22 pessoas em cima, mas ninguém se feriu.

A atriz Leila Amorim, destaque na alegoria, se jogou e foi amparada por integrantes da escola. Esse é considerado o maior incêndio num desfile na Sapucaí do Rio de Janeiro.

