Brasileira Ísis Valverde é indicada ao Framboesa de Ouro como Pior Atriz

A atriz Ísis Valverde foi indicada ao Framboesa de Ouro na categoria de pior atriz coadjuvante por sua participação no filme Código Alarum, ao lado de Sylvester Stallone e Scott Eastwood. Sua estreia em uma produção hollywoodiana não agradou à crítica desse prêmio satírico.Por Flipar
Isis Valverde reagiu com bom humor lembrando da “brincadeira” feita pelo Framboesa de Ouro. E disse estar na mesma premiação de ninguém menos que Robert De Niro.
De fato, dois nomes premiados com o Oscar em Hollywood estão em 2026 na lista do Framboesa. Natalie Portman foi indicada na categoria de Pior Atriz por Fountain of Youth. E o ícone Robert De Niro aparece na lista de Pior Combinação em Cena (ele com ele mesmo) por The Alto Knights.
No dia 03/05/2025, aos 38 anos, Isis Valverde oficializou a união com o empresário Marcus Buaiz, 45, em cerimônia realizada na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo.
Quatro dias depois, ela exibiu em vídeo no Instagram o luxuoso anel de casamento. Na véspera, ela já havia aparecido com a joia no dedo durante evento de lançamento de livro do marido.
Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no civil no dia 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal. Segundo o GShow, a cerimônia foi discreta, contando apenas com familiares.
O namoro entre eles teve início em 2023. Na época, o casal foi fotografado na Paris Fashion Week. Isis Valverde é mãe de Rael, fruto do casamento com o modelo André Rezende. Já Marcus Buais tem dois filhos, José Marcus e João Francisco, ambos nascidos durante a união com a cantora Wanessa Camargo.
Isis Nable Valverde nasceu em Aiuruoca, cidade no interior de Minas Gerais com cerca de 5 mil habitantes. Quando era adolescente, mudou-se para a casa dos tios, na capital Belo Horizonte, onde começou a estudar teatro e trabalhar como modelo, principalmente fotográfica.
Em 2005, Isis fez testes para um papel na novela “Belíssima”, da Rede Globo. No entanto, não obteve sucesso na seleção, que aprovou Paolla Oliveira para interpretar Giovana. A atriz, então, seguiu na busca de uma oportunidade.
No ano seguinte, ela fez a estreia na TV interpretando a misteriosa Ana do Véu em “Sinhá Moça”, também na Rede Globo. Assim começou sua carreira de destaque na emissora.
Dois anos depois, a artista fez um participação especial na novela “Paraíso Tropical”, novamente na Globo. Este foi seu primeiro papel em uma trama das oito, horário nobre, mas ela apareceu apenas em cerca de dez episódios da trama.
Em 2008, a atriz estourou de vez e conquistou o Brasil com a espevitada e divertida manicure Rakelli em “Beleza Pura”. Uma jovem que tinha o sonho de ficar famosa e ser assistente de palco do “Caldeirão do Huck”, mas quem na verdade ganhou fama mesmo foi a própria Isis Valverde.
Com essa personagem, Isis ganhou nada menos do que sete prêmios. O principal deles foi o “Melhores do Ano”, na categoria de melhor atriz coadjuvante, entregue pela própria Rede Globo.
Após o sucesso em “Beleza Pura”, a atriz voltou a ter uma oportunidade no horário nobre, como Camila, na novela “Caminho das Índias”, de Glória Perez. Na trama, a personagem se apaixona por um jovem indiano e se muda para o país asiático, porém sofre com o preconceito.
Em 2010, Valverde interpretou Marcela em “Ti-Ti-Ti”, uma jovem romântica com o coração dividido por dois homens. Foi um de seus grandes papéis e o público também ficou dividido: uns torciam para ela ficar com Edgar (Caio Castro) e outros com Renato (Guilherem Winter).
Em 2012, Isis Valverde interpretou outro grande papel de sua carreira, o de Suelen, em “Avenida Brasil”, grande sucesso de João Emanuel Carneiro. Sua personagem era uma maria-chuteira. O trabalho rendeu a ela quatro prêmios.
Dois anos depois, em 2014, ela trabalhou na novela das seis “Boogie Oogie”. Na novela, Isis interpretou Sandra, uma enfermeira que foi trocada na maternidade. A trama estendeu-se até o início de 2015, quando a atriz tirou um período para estudar no exterior.
Em 2017, Isis fez outro grande papel em “A Força do Querer”, novamente envolvida em um triângulo amoroso. A atriz interpretou Ritinha, uma jovem que enrolava dois homens e se apresentava como uma sereia profissional.
A novela “Amor de Mãe” contou com Isis dando vida à enfermeira Betina. A novela, que começou em 2019, foi interrompida por causa da pandemia de Covid-19. Quando voltou, a personagem surgiu atuando na linha de frente no combate à doença.
Esses nÃ£o foram os Ãºnicos trabalhos de Isis Valverde na TV Globo. A atriz tambÃ©m acumula participaÃ§Ãµes em sÃ©ries na emissora. A primeira delas foi em 2012, quando interpretou a personagem Catarina no episÃ³dio “A Culpada de BH”, em “As Brasileiras”.
Em 2013, ela interpretou Sereia, uma cantora baiana de axé que é assassinada durante o Carnaval na série “O Canto da Sereia”. Para este papel, a atriz aprendeu a cantar e se inspirou em Ivete Sangalo.
No ano seguinte, ela participou da série “Amores Roubados”, em que interpretou Antônia, uma das protagonistas da trama.
Isis também tem trabalhos no cinema. Um deles foi como Maria Lúcia, protagonista de “Faroeste Caboclo”, em 2013. O filme é baseado na famosa música composta por Renato Russo, vocalista do Legião Urbana.
Em 2023, ela protagonizou o filme “Ângela” no papel da socialite Ângela Diniz, que foi assassinada em 1976. Ela tem se dedicado ao cinema e trabalhou recentemente como produtora de dois longas e também gravou uma série ao lado de Sérgio Machado.
Ainda em 2023, Isis Valverde agitou o mundo do entretenimento ao criar um fundo com R$ 40 milhões para apoiar projetos de cinema. O apoio financeiro vem tanto da própria atriz quanto de investidores do setor.
O filme Alarum, pelo qual ela é indicada ao Framboesa, estreou em janeiro de 2025 nos Estados Unidos, e em
abril no Brasil. É dirigido por Michael Polish e estrelado por Sylvester Stallone, que também produziu o longa.
O filme, que está no streaming, é um suspense sobre um casal de espiões dos Estados Unidos. Esse é o primeiro trabalho internacional na carreira de Isis, que chegou a passar uma temporada no exterior em 2022 para estudar.
O que pouca gente sabe é que a atriz também é autora de um livro de poesias, “Camélias em Mim”, lançado em 2019.