Melão-de-São-Caetano: história milenar de uso para a saúde

O Momordica charantia, popularmente conhecido como Melão-de-São-Caetano, tem uma aparência incomum e um sabor amargo que intimida os consumidores. Contudo, possui uma história milenar de uso medicinal, ainda pouco explorada no Brasil.
Originário das regiões tropicais e subtropicais da Ásia, este fruto foi domesticado na Índia, de onde se espalhou para outras partes do continente. Na sequência, ele apareceu também na África e nas Américas, com seu formato único.
O nome Melão-de-São-Caetano deriva da devoção a São Caetano, padroeiro de uma capela onde a planta era cultivada, e da semelhança do fruto com um melão comum.
Um dos aspectos em que este fruto se destaca é na medicina tradicional. Afinal, suas folhas e raízes ajudam no tratamento de diferentes condições, como problemas digestivos e infecções.
O melão-de-São-Caetano chegou ao Brasil durante o período colonial, trazido por portugueses ou escravos africanos. Ele, então, se adaptou ao clima tropical e se consolidou em quintais e terrenos baldios.
Tradicionalmente, este tipo de melão é empregado para auxiliar no controle da diabetes, aliviar problemas digestivos, combater parasitas intestinais e até mesmo como agente anti-inflamatório.
A ciência moderna, por sua vez, identificou compostos bioativos com propriedades antidiabéticas, anti-inflamatórias, antibacterianas e até mesmo potencial antitumoral.
Nele, há substâncias como a charantina, a vicina e o polipeptídeo-p, responsáveis por muitos dos efeitos benéficos da planta. Rico em vitaminas A e C, este fruto possui um perfil nutricional e terapêutico.
Seus compostos antioxidantes ajudam a proteger o organismo contra danos causados pelos radicais livres e suas propriedades anti-inflamatórias podem auxiliar na redução de inflamações.
O Melão-de-São-Caetano tem sido utilizado para combater problemas digestivos e auxiliar no tratamento da prisão de ventre, devido às suas propriedades laxativas e purgativas.
Ele possui um sabor intensamente amargo. Este gosto é sinal da presença de compostos bioativos potentes, uma estratégia evolutiva da planta para se proteger de predadores.
Isso faz com que a percepção popular ache que a planta medicinal seja venenosa, algo que não existe na verdade. Entretanto, seu uso requer cuidado para utilizar a dosagem correta e conhecimento sobre as contraindicações.
Este tipo de melão possui algumas contraindicações importantes. É crucial evitar o uso em grávidas, lactantes, crianças e pessoas com hipoglicemia, além de ser recomendado cuidado ao combinar com medicamentos para diabetes e anticoagulantes.
Por isso, é aconselhado consumir o melão-de-São-Caetano somente sob a recomendação de um médico ou de um especialista no uso de plantas medicinais.
Esse fruto tem um potencial agrícola incrível, pois apresenta adaptabilidade, resistência a pragas e baixa exigência de insumos.
Uma planta medicinal também indicada para complementar o tratamento de alguns problemas de pele, como picada de inseto, feridas ou eczema, que é uma inflamação na pele
Além disso, esta planta é rica em diversas saponinas, incluindo momordicina, momordin, momordicosídeo, karavilagenina, karavilosídeo e kuguacina, todas elas contribuindo para suas propriedades curativas.
O melão-de-São-Caetano possui um fruto amarelo quando maduro que mede aproximadamente 15 cm de comprimento, parecido com um pequeno melão de textura espinhosa
Seu fruto se abre em três válvulas e no seu interior existem sementes achatadas vermelhas envolvidas por uma polpa doce e comestível. As demais partes do fruto possuem um sabor mais amargo.
Não há uma região específica no Brasil onde ele seja mais abundante, pois sua adaptabilidade permite que cresça em diversos ambientes. É comum em pomares, hortas, cafezais, terrenos baldios, cercas e alambrados.
As folhas dessa planta podem ser usadas para preparar chás e compressas, por exemplo, ou ainda encontrada na forma de cápsulas.
É também geralmente encontrado em feiras locais e mercados municipais, tem um sabor amargo e pode ser usado em receitas, como suco, refogados e saladas.