Charme, história e ‘ar europeu’: conheça a encantadora cidade de Morretes, no litoral do Paraná

Um município localizado entre a Serra do Mar e o litoral paranaense preserva um dos cenários históricos mais encantadores do Sul do Brasil.Por Flipar
Trata-se de Morretes, cidade fundada em 1733 com pouco mais de 18 mil habitantes e a apenas 70 km de Curitiba.
Morretes se destaca pelo conjunto arquitetônico colonial bem preservado e pela atmosfera tranquila em torno do Rio Nhundiaquara.
O centro histórico é tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná, garantindo a proteção de igrejas e casarões que hoje abrigam restaurantes, lojinhas e espaços culturais.
O endereço mais icônico é a Rua Direita, repleto de comércio artesanal e arquitetura colonial.
Passear pela cidade é simples e prazeroso, com atrações concentradas e acessíveis a pé.
Outro dos principais pontos é a Igreja Nossa Senhora do Porto Menino Deus, construída em 1769 e que até hoje segue como símbolo da fé local.
O próprio Rio Nhundiaquara, que corta o centro da cidade, é uma atração local.
O rio é ideal tanto para contemplação quanto para o lazer, incluindo banhos e atividades como boia-cross ou caiaques.
Nos arredores, a histórica Estrada da Graciosa encanta com suas curvas sinuosas, mirantes e vegetação exuberante.
Além disso, o Ekôa Park amplia o contato com a natureza por meio de trilhas, educação ambiental e experiências ao ar livre.
A identidade de Morretes também se expressa pela gastronomia. O prato-símbolo é o barreado, preparado lentamente em panelas de barro vedadas, até que a carne atinja uma textura desfiada e extremamente macia.
Servido com farinha de mandioca, banana e cachaça artesanal, o prato segue um ritual próprio que faz parte da vivência local.
No centro histórico, os restaurantes competem com versões do prato, às vezes acompanhadas de frutos-do-mar frescos do litoral próximo.
A vegetação de Morretes é sempre vívida devido ao clima subtropical, mas as temperaturas são extremas: já registraram picos de 42°C no verão de 2022 e mínimas de 3°C no inverno de 2025.
O acesso principal à cidade é pela Estrada da Graciosa, percurso que exige atenção redobrada em dias de chuva, mas recompensa com vistas memoráveis. A viagem de carro a partir da capital leva cerca de 90 minutos.
Para quem busca uma experiência mais contemplativa, o passeio de trem da Serra Verde Express é a alternativa mais popular.
A viagem, com duração média de três a quatro horas, cruza pontes, túneis e viadutos escavados na serra e está entre os percursos ferroviários mais belos do mundo.
Com uma infraestrutura de pousadas charmosas e serviços de qualidade, Morretes é o destino ideal para quem quer desacelerar.