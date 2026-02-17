Brasileiro mais rico do mundo irá participar de programa de investimentos bilionário no Qatar

O brasileiro Eduardo Saverin, mundialmente conhecido por ser o cofundador do Facebook, está prestes a ganhar ainda mais relevância a nível global.Por Flipar
Isso porque ele se tornou uma figura-chave na estratégia do Qatar para se consolidar como polo internacional de inovação.
Atualmente o brasileiro é cofundador e co-CEO da B Capital, uma gestora de venture capital selecionada para integrar o programa da Qatar Investment Authority.
A gestora pretende integrar um ecossistema de inovação, impulsionado por um fundo que já soma 3 bilhões de dólares.
A B Capital estabeleceu um escritório oficial em Doha, na região de The Pearl, reforçando seu compromisso de longo prazo com o país.
Lá, ele conheceu Mark Zuckerberg e participou da fundação do Facebook em 2004, ao lado de outros sócios.
Embora tenha se afastado da operação da empresa, a participação acionária garantiu a base de sua fortuna, que continuou a crescer ao longo dos anos.
Ainda assim, seus investimentos imobiliários de alto padrão chamaram atenção, como a compra de uma penthouse no condomínio de ultra-luxo Sculptura Ardmorem.