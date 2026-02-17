Abacaxi : versatilidade e refrescância nas receitas de verão

As frutas costumam trazer versatilidade e um toque mágico às receitas, e com o popular abacaxi não é diferente. Considerado o “Rei”, com sua coroa e aparência exótica, ele apresenta um sabor característico e refrescante, sobretudo nas estações mais quentes do ano, como o verão.

Por Flipar