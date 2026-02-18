Após missão histórica, astronauta Sunita Williams encerrou carreira espacial

A astronauta da Nasa Sunita Williams anunciou sua aposentadoria após 27 anos de carreira marcada por feitos históricos. Ela ganhou projeção mundial ao participar da missão com Butch Wilmore que deveria durar oito dias, mas se estendeu por nove meses.Por Flipar
Em três missões, Williams acumulou 608 dias em órbita, o segundo maior tempo entre astronautas da agência. Também entrou para a história como a mulher com mais horas em caminhadas espaciais e a primeira pessoa a correr uma maratona no espaço.
“Suni Williams foi uma pioneira nos voos espaciais tripulados”, afirmou o administrador da Nasa, Jared Isaacman.
Recentemente, Sunita revelou ao jornal “The Mail” ter esquecido como fazer várias atividades básicas, inclusive andar.
“Agora mesmo estou tentando lembrar como Ã© andar. Nesse tempo todo, eu nÃ£o andei. NÃ£o sentei. NÃ£o deitei”, disse ela, declarou Williams, em uma videochamada, em Massachusetts.
Em dezembro de 2024, a Nasa anunciou um atraso no lançamento da missão tripulada SpaceX Crew-10 para resgatar Suni Williams e seu colega Barry Butch Wilmore.
A previsão anterior da agência espacial americana era de que os astronautas retornassem em fevereiro de 2025, mas o atraso da nova missão exigiu que Wilmore e Williams permanecem mais tempo fora da Terra.
Primeiros tripulantes da cápsula Starliner da Boeing, os astronautas da Nasa partiram no dia 5/6/2024 em um voo teste para a órbita terrestre que deveria durar apenas uma semana.
Porém, no trajeto a cápsula sofreu falhas no propulsor e teve vazamentos de hélio antes de chegar à Estação Espacial Internacional (ISS). Diante disso, a Nasa adotou cautela para o retorno e o fim da missão tinha sido adiado para a última semana de fevereiro de 2025.
A cápsula da Boeing retornou para a Terra sozinha no mês de setembro. A Nasa firmou um plano de contingência com a SpaceX, do empresário Elon Musk, para que a dupla pudesse fazer o caminho de volta em nave da empresa.
Em 10/07/2024, os astronautas disseram em entrevista coletiva – transmitida ao vivo direto da Estação – que estavam confiantes em um retorno tranquilo à Terra. “Eu tenho um sentimento muito bom no meu coração de que a espaçonave nos trará para casa, sem problemas”, afirmou Williams.
Suni Williams era astronauta da Nasa desde 1998. Ela é a segunda mulher com maior tempo de caminhada no espaço: 50 horas e 40 minutos. Como integrante da tripulação do NEEMO2, ela chegou a passar 9 dias submersa no laboratório submarino Aquarius, da Nasa.
Como aviadora naval, cargo que passou a ocupar em 1989, ela serviu no Esquadrão de Combate de Helicópteros nos Estados Unidos, participando de missões no Mediterrâneo, Mar Vermelho e Golfo Pérsico.
Em setembro de 1992, Suni Williams participou de operações de resgate às vítimas do Furacão Andrew em Miami, Flórida.
A americana Christina Koch, aliás, tem o recorde feminino de dias consecutivos no espaço: 328. Foram 5.248 órbitas da Terra e 223 milhões de quilômetros percorridos, segundo o jornal britânico The Guardian.