Jéssica Martin: intérprete da Beija-Flor ‘rompe’ barreira e leva Estandarte de Ouro

Jéssica Martins, intérprete da Beija-Flor, foi eleita pelo júri da 54ª edição do Estandarte de Ouro como a revelação do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro em 2026. O prêmio é uma realização dos jornais O Globo e Extra.

Por Flipar