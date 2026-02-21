A maior prova de amor da história: Taj Mahal, uma das sete maravilhas do mundo moderno

O Taj Mahal é um dos monumentos mais icônicos do mundo, em Agra, Índia, às margens do rio Yamuna. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1983 e eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno em 2007, o mausoléu atrai milhões de visitas todos os anos. Sua imponência e beleza fazem dele símbolo universal de amor e devoção.

Por Flipar