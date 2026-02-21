Galeria

A maior prova de amor da história: Taj Mahal, uma das sete maravilhas do mundo moderno

O Taj Mahal é um dos monumentos mais icônicos do mundo, em Agra, Índia, às margens do rio Yamuna. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1983 e eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno em 2007, o mausoléu atrai milhões de visitas todos os anos. Sua imponência e beleza fazem dele símbolo universal de amor e devoção.

Dave Parkinson/Pixabay

Localizado a cerca de três horas da capital Nova Déli, o Taj Mahal se ergue em Agra, cidade que já foi capital do Império Mongol.

Domínio Público/Wikimédia Commons

A escolha estratégica do local, próximo ao rio Yamuna, permitiu não apenas a construção monumental, mas também a criação de jardins e espelhos d’água que ampliam sua grandiosidade.

Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay

Após sua morte em 1631, ao dar à luz o 14º filho, o imperador ordenou a construção de um mausoléu que se tornaria símbolo eterno de amor.

Reprodução do X @BaytAlFann, @GeomeTribal e @mukhoty

Shah Jahan e Mumtaz Mahal se casaram em 1612 e viveram juntos por 19 anos. A relação era marcada por cumplicidade e afeto, e a princesa persa tornou-se a companheira inseparável do imperador. Essa união intensa explica a magnitude da homenagem que viria a ser o Taj Mahal.

domínio público

A morte de Mumtaz abalou profundamente Shah Jahan, que decidiu eternizar sua memória em um monumento sem precedentes. Assim, o Taj Mahal é visto como uma das maiores provas de amor da história, transmitindo emoção e beleza por meio de sua arquitetura única.

Imagem de Vikas Rohilla por Pixabay

A construção do Taj Mahal começou em 1631 e foi concluída em 1648. Mais de 20 mil trabalhadores participaram da complexa obra, que exigiu técnicas avançadas e materiais raros, tornando-se um marco da engenharia e da arte mughal.

Imagem de Arpit Sahani por Pixabay

O mausoléu foi construído em mármore branco, adornado com pedras preciosas como jade, ametista, turquesa, lápis-lazúli, cristal e ouro.

Imagem de NATA Trip por Pixabay

Esses elementos conferem ao monumento um brilho especial, que muda de tonalidade conforme a luz do dia, encantando visitantes.

Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay

Ao redor do Taj Mahal, estende-se um jardim planejado segundo princípios persas, simbolizando o paraíso. Caminhos simétricos, árvores e flores criam uma atmosfera de paz, enquanto o espelho d’água reflete a imagem do mausoléu, ampliando sua beleza.

Imagem de Makalu por Pixabay

A cúpula central do Taj Mahal é uma das mais impressionantes do mundo, com proporções perfeitas e detalhes refinados. Costurada com fios de ouro, ela se destaca como elemento principal da estrutura, reforçando a grandiosidade do monumento.

Imagem de Christian Hart por Pixabay

No interior do Taj Mahal repousa Mumtaz Mahal, ao lado de Shah Jahan, que morreu em 1666. O tÃºmulo duplo simboliza a uniÃ£o eterna do casal, reforÃ§ando o carÃ¡ter romÃ¢ntico e espiritual da construÃ§Ã£o.

Royroydeb wikimedia commons

O nome Taj Mahal significa “Coroa de Mahal”. O imperador chamava sua esposa de “Mumtaz Mahal”, que significa “a joia do palácio”. Essa denominação reforça o caráter afetivo e simbólico do monumento.

Imagem de LuisValiente por Pixabay

Uma das lendas mais conhecidas afirma que Shah Jahan mandou cortar as mãos e cegar os artesãos para impedir que construíssem algo semelhante. Embora não haja comprovação histórica, essa narrativa reforça o caráter único do Taj Mahal.

Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay

Há relatos de que o imperador planejava construir outro mausoléu em mármore preto, em frente ao Taj Mahal, para que ambos pudessem “se olhar” pela eternidade. O projeto, no entanto, nunca foi realizado, permanecendo como uma curiosidade histórica.

Imagem de Sang Pria Berkarisma por Pixabay

Em 1983, o Taj Mahal foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Esse título reforça sua importância cultural e histórica, garantindo proteção e preservação para futuras gerações.

Imagem de tj83 por Pixabay

Em 2007, foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno. Esse reconhecimento internacional consolidou sua posição como um dos monumentos mais admirados e visitados do planeta.

Imagem de Jon Hoefer por Pixabay

Atualmente, o Taj Mahal recebe cerca de 3 milhões de visitantes por ano. O fluxo constante de turistas confirma sua relevância global e sua capacidade de emocionar pessoas de diferentes culturas e origens.

Imagem de Liliana Klatt por Pixabay

O mausolÃ©u estÃ¡ aberto Ã  visitaÃ§Ã£o todos os dias, exceto Ã s sextas-feiras, quando Ã© reservado para oraÃ§Ãµes. Essa prÃ¡tica mantÃ©m viva a tradiÃ§Ã£o religiosa e reforÃ§a o carÃ¡ter espiritual do local.

Imagem de Marjolein Visser por Pixabay

O Taj Mahal encanta por sua capacidade de mudar de aparência conforme a luz do sol e da lua. Ao amanhecer, ao entardecer ou sob o luar, o mármore branco reflete diferentes tonalidades, tornando cada visita uma experiência única e inesquecível.

Imagem de Vikas Rohilla por Pixabay

