Pitbull convoca fãs para tentar recorde no Guinness Book

O cantor Pitbull convocou os fãs para tentar o recorde oficial de maior número de pessoas usando toucas que simulam calvície e, assim, entrar para o Guinness World Records.Por Flipar
Em suas redes sociais, o cantor anunciou que a ação vai acontecer no dia 10 de julho, durante seu show no festival BST Hyde Park, em Londres, , com supervisão oficial do Guinness para validar o recorde.
Para que o recorde seja reconhecido, os participantes deverão manter as toucas bem ajustadas, com o cabelo coberto, a fim de evitar que fios aparentes comprometam a caracterização, por pelo menos um minuto.
Atualmente, não há registro de detentor dessa marca no banco de dados do Guinness World Records.
A proposta busca oficializar um costume já comum nos shows do artista nos quais parte do público reproduz seu visual característico, com camisa social, gravata, óculos escuros, cavanhaque e touca que simula calvície. Então, após o apresentador Greg James, da BBC Radio 1, observar a tendência e sugerir a tentativa de um recorde mundial, a iniciativa foi colocada em prática.
Armando Christian Pérez, nascido em 15 de janeiro de 1981 e conhecido profissionalmente como Pitbull, é rapper, cantor, compositor e ator norte-americano.
Seu primeiro álbum, “M.I.A.M.I.”, foi lançado em 2004 pela TVT Records, com produção executiva de Lil Jon.
Em 2006, apresentou “El Mariel”, que estreou no topo da parada Billboard Top Independent Albums; o título faz referência ao êxodo de Mariel, ocorrido em Cuba em 1980.
O reconhecimento mundial veio em 2009, com “Pitbull Starring in Rebelution”, que trouxe os sucessos “I Know You Want Me (Calle Ocho)” e “Hotel Room Service”.
Após apostar mais no pop, em 2011 lançou o álbum “Planet Pit” e conquistou seu primeiro número um na Billboard Hot 100 com “Give Me Everything”, em parceria com Ne-Yo, Afrojack e Nayer.
A música “Echa Pa’lla (Manos Pa’rriba)”, do álbum “Global Warming”, lhe rendeu o prêmio de Melhor Performance Urbana no Grammy Latino de 2013.
Lançou “We Are One (Ole Ola)” ao lado de Jennifer Lopez e Claudia Leitte, tema oficial da Copa do Mundo FIFA de 2014.
Em 2016, venceu o Grammy na categoria Melhor Álbum Latino de Rock, Urbano ou Alternativo com “Dale”.
Entre outros sucessos do cantor, incluindo parcerias, estão “Feel This Moment”, “Timber”, “Time of Our Lives”, “I Like It”, “Hey Ma” e “On the Floor”.
Pitbull já vendeu mais de 25 milhões de álbuns, acumula bilhões de visualizações no YouTube e foi listado pela Billboard entre os principais artistas da década de 2010.
Na vida pessoal, o cantor é bastante reservado, embora já tenha precisado desmentir o rumor de que teria 21 filhos com 18 mulheres em 13 países diferentes.
Ainda que algumas fontes indiquem que Pitbull tenha seis filhos, apenas dois são conhecidos publicamente: Destiny Perez, nascida em 2002, e Bryce Perez, nascido em 2003, ambos do relacionamento com a modelo Barbara Alba.