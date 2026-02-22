Galeria

De berço imperial a um dos principais centros turísticos do Japão: os segredos de Kyoto

Kyoto, localizada na ilha de Honshu, é considerada o “coração do Japão” e um dos maiores centros culturais do país. Capital imperial por mais de mil anos, entre 794 e 1868, a cidade preserva tradições ancestrais ao mesmo tempo em que se abre para a modernidade. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, recebe mais de 50 milhões de turistas todos os anos.

Daisy Chen/Unsplash

Durante mais de um milênio, a cidade foi o centro político e espiritual do Japão. Abrigou a corte imperial e tornou-se palco de importantes decisões históricas. Em 1868, a capital foi transferida para Edo, atual Tóquio, mas Kyoto manteve sua relevância cultural.

Imagem de Jason Goh por Pixabay

Situada a aproximadamente 550 quilômetros de Tóquio, Kyoto está no sul da ilha de Honshu. Sua posição estratégica favoreceu o desenvolvimento urbano e cultural, tornando-se um ponto de encontro entre tradição e inovação.

Imagem de alessandra barbieri por Pixabay

Kyoto é reconhecida por preservar costumes japoneses, como a cerimônia do chá, o uso do quimono e a formação de gueixas. Esses elementos convivem com a vida moderna, criando uma atmosfera única que fascina visitantes.

Imagem de Q5 por Pixabay

A cidade é famosa pela formação de gueixas, profissionais da arte e da tradição japonesa. Hoje, elas são raras e consideradas verdadeiras celebridades, aparecendo em bairros como Gion, onde ainda é possível vê-las caminhando entre turistas.

Nicole Ene/Pixabay

Kyoto reúne templos, castelos e casas tradicionais que contrastam com ruas modernas e movimentadas. Essa mistura de estilos arquitetônicos revela a capacidade da cidade de preservar o passado sem deixar de acompanhar o presente.

Imagem de Jamie Nakamura por Pixabay

Os jardins de Kyoto são verdadeiras obras de arte, planejados para transmitir paz e harmonia. Durante a primavera, a florada das cerejeiras transforma a paisagem, enquanto no outono as folhas coloridas criam cenários deslumbrantes.

Imagem de Tho Vu Dang por Pixabay

É comum encontrar riachos com carpas cercados por cerejeiras, vielas com casas tradicionais e restaurantes sofisticados em ruas discretas. Essa diversidade torna a cidade um mosaico de experiências visuais e culturais.

Imagem de veronica111886 por Pixabay

O Templo do Pavilhão Dourado, ou Kinkaku-ji, é um dos símbolos de Kyoto. Coberto por folhas de ouro, reflete sua imagem no lago ao redor, criando uma visão mágica que atrai milhares de visitantes todos os anos.

Imagem de Christel por Pixabay

O Templo do Pavilhão Prateado, ou Ginkaku-ji, é conhecido por sua simplicidade e elegância. Ele representa a estética japonesa do “wabi-sabi”, que valoriza a beleza da imperfeição e da transitoriedade.

Fg2 wikimedia commons

ConstruÃ­do em madeira, o templo Kiyomizu-Dera impressiona por sua varanda suspensa, que oferece uma vista panorÃ¢mica da cidade. Ã? especialmente visitado durante a primavera e o outono, quando a paisagem ao redor se transforma.

Martin Falbisoner - wikimedia commons

Já o santuário Fushimi Inari-Taisha é famoso por seus mais de 10 mil portais vermelhos, chamados torii, que formam caminhos sinuosos pela montanha. A experiência de atravessá-los é considerada espiritual e inesquecível.

Dariusz Jemielniak wikimedia commons

O Caminho do FilÃ³sofo Ã© uma trilha ladeada por dezenas de cerejeiras, ideal para passeios contemplativos. Durante a primavera, o local se transforma em um tÃºnel de flores, encantando moradores e turistas.

David Monniaux - wikimedia commons

O mercado Nishiki é conhecido como a “cozinha de Kyoto”. Nele, é possível experimentar pratos típicos, descobrir ingredientes locais e vivenciar a diversidade gastronômica japonesa em um ambiente vibrante.

matsuyuki - Flickr wikimedia commons

A floresta de bambus de Arashiyama é uma das paisagens mais emblemáticas da cidade. Caminhar por seus corredores verdes transmite uma sensação de tranquilidade e conexão com a natureza.

Naokijp wikimedia commons

Kyoto pode ser explorada a pé, de bicicleta, de trem ou de ônibus. A moderna estação da cidade é um ponto de partida para diversas aventuras, incluindo viagens rápidas pelo shinkansen, o famoso trem-bala japonês.

Imagem de gjfreeyui2 por Pixabay

O Palácio Imperial de Kyoto é um marco histórico que simboliza o poder da antiga corte. Seus jardins e construções refletem a sofisticação da arquitetura japonesa e a importância da cidade como centro político.

moja wikimedia commons

Mais moderna do que aparenta, Kyoto combina tradição e inovação, oferecendo experiências únicas a cada visitante. Entre templos milenares e ruas cheias de lojas, a cidade continua sendo um dos destinos mais fascinantes do Japão.

Imagem de KokiHanada por Pixabay

