De berço imperial a um dos principais centros turísticos do Japão: os segredos de Kyoto

Kyoto, localizada na ilha de Honshu, é considerada o “coração do Japão” e um dos maiores centros culturais do país. Capital imperial por mais de mil anos, entre 794 e 1868, a cidade preserva tradições ancestrais ao mesmo tempo em que se abre para a modernidade. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, recebe mais de 50 milhões de turistas todos os anos.Por Flipar
Durante mais de um milênio, a cidade foi o centro político e espiritual do Japão. Abrigou a corte imperial e tornou-se palco de importantes decisões históricas. Em 1868, a capital foi transferida para Edo, atual Tóquio, mas Kyoto manteve sua relevância cultural.
Situada a aproximadamente 550 quilômetros de Tóquio, Kyoto está no sul da ilha de Honshu. Sua posição estratégica favoreceu o desenvolvimento urbano e cultural, tornando-se um ponto de encontro entre tradição e inovação.
Kyoto é reconhecida por preservar costumes japoneses, como a cerimônia do chá, o uso do quimono e a formação de gueixas. Esses elementos convivem com a vida moderna, criando uma atmosfera única que fascina visitantes.
A cidade é famosa pela formação de gueixas, profissionais da arte e da tradição japonesa. Hoje, elas são raras e consideradas verdadeiras celebridades, aparecendo em bairros como Gion, onde ainda é possível vê-las caminhando entre turistas.
Kyoto reúne templos, castelos e casas tradicionais que contrastam com ruas modernas e movimentadas. Essa mistura de estilos arquitetônicos revela a capacidade da cidade de preservar o passado sem deixar de acompanhar o presente.
Os jardins de Kyoto são verdadeiras obras de arte, planejados para transmitir paz e harmonia. Durante a primavera, a florada das cerejeiras transforma a paisagem, enquanto no outono as folhas coloridas criam cenários deslumbrantes.
É comum encontrar riachos com carpas cercados por cerejeiras, vielas com casas tradicionais e restaurantes sofisticados em ruas discretas. Essa diversidade torna a cidade um mosaico de experiências visuais e culturais.
O Templo do Pavilhão Dourado, ou Kinkaku-ji, é um dos símbolos de Kyoto. Coberto por folhas de ouro, reflete sua imagem no lago ao redor, criando uma visão mágica que atrai milhares de visitantes todos os anos.
O Templo do Pavilhão Prateado, ou Ginkaku-ji, é conhecido por sua simplicidade e elegância. Ele representa a estética japonesa do “wabi-sabi”, que valoriza a beleza da imperfeição e da transitoriedade.
ConstruÃdo em madeira, o templo Kiyomizu-Dera impressiona por sua varanda suspensa, que oferece uma vista panorÃ¢mica da cidade. Ã? especialmente visitado durante a primavera e o outono, quando a paisagem ao redor se transforma.
Já o santuário Fushimi Inari-Taisha é famoso por seus mais de 10 mil portais vermelhos, chamados torii, que formam caminhos sinuosos pela montanha. A experiência de atravessá-los é considerada espiritual e inesquecível.
O Caminho do FilÃ³sofo Ã© uma trilha ladeada por dezenas de cerejeiras, ideal para passeios contemplativos. Durante a primavera, o local se transforma em um tÃºnel de flores, encantando moradores e turistas.
O mercado Nishiki é conhecido como a “cozinha de Kyoto”. Nele, é possível experimentar pratos típicos, descobrir ingredientes locais e vivenciar a diversidade gastronômica japonesa em um ambiente vibrante.
A floresta de bambus de Arashiyama é uma das paisagens mais emblemáticas da cidade. Caminhar por seus corredores verdes transmite uma sensação de tranquilidade e conexão com a natureza.
Kyoto pode ser explorada a pé, de bicicleta, de trem ou de ônibus. A moderna estação da cidade é um ponto de partida para diversas aventuras, incluindo viagens rápidas pelo shinkansen, o famoso trem-bala japonês.
O Palácio Imperial de Kyoto é um marco histórico que simboliza o poder da antiga corte. Seus jardins e construções refletem a sofisticação da arquitetura japonesa e a importância da cidade como centro político.
Mais moderna do que aparenta, Kyoto combina tradição e inovação, oferecendo experiências únicas a cada visitante. Entre templos milenares e ruas cheias de lojas, a cidade continua sendo um dos destinos mais fascinantes do Japão.