De berço imperial a um dos principais centros turísticos do Japão: os segredos de Kyoto

Kyoto, localizada na ilha de Honshu, é considerada o “coração do Japão” e um dos maiores centros culturais do país. Capital imperial por mais de mil anos, entre 794 e 1868, a cidade preserva tradições ancestrais ao mesmo tempo em que se abre para a modernidade. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, recebe mais de 50 milhões de turistas todos os anos.

Por Flipar