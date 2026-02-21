Mega-Sena, Quina, Lotofácil: resultados das loterias deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (21/2), seis loterias: os concursos 2975 da Mega-Sena; o 6958 da Quina; o 3618 da Lotofácil; 331 da +Milionária; o 2358 da Timemania e o 1179 do Dia da Sorte.
Mega-Sena: R$ 104 milhões; +Milionária: R$ 24,5 milhões; Quina: R$ 11 milhões; Timemania: R$ 7,5 milhões; Lotofácil: R$ 1,8 milhão; Dia de Sorte: R$ 900 mil.
A +Milionária teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 04 - 12 - 18 - 23 - 39 - 44. Os trevos sorteados foram: 1 e 4.
A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 10 - 17 - 35 - 44 - 46.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 09 - 14 - 24 - 55 - 68.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 15 - 35 - 53 - 57 - 70 - 71 - 74. O time do coração é o 16 — Botafogo/SP.
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 07 - 14 - 17 - 21 - 27 - 29. O mês da sorte é 11 — Novembro.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 .