Saiba quem é e o que tem o rei mais rico do mundo

Muita gente já ouviu falar da fortuna acumulada pela família real britânica, mas poucos sabem que atualmente o monarca mais rico do mundo vem do continente asiático.
Atual rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, detém um patrimônio avaliado em mais de 43 bilhões de dólares (cerca de RS 237 bilhões)!
A riqueza é uma combinação de herança real e de sua conhecida habilidade para ampliar os bens da monarquia tailandesa.
Nascido em 28 de julho de 1952, ele é o único filho homem do rei Bhumibol Adulyadej (Rama IX) e da rainha Sirikit.
Após décadas atuando como príncipe herdeiro, Vajiralongkorn assumiu oficialmente o trono em 13 de outubro de 2016, após a morte de seu pai, embora sua coroação formal só tenha ocorrido em maio de 2019.
Educado em escolas do Reino Unido e da Austrália, Rama X também teve formação militar e serviu no Exército Real Tailandês, pilotando aviões e helicópteros.
Desde que assumiu o trono, Rama X adotou uma postura de gestão direta sobre os ativos da Coroa, antes administrados por órgãos públicos.
O rei controla vastas extensões urbanas na capital Bangkok – incluindo mais de 17 mil unidades imobiliárias que geram receitas constantes.
Investimentos estratégicos nos setores de energia, telecomunicações e infraestrutura ampliam significativamente sua influência econômica nacional.
O rei também é dono de 52 embarcações tradicionais banhadas a ouro, uma frota de 38 jatos particulares e mais de 300 carros de luxo.
A vida pessoal do rei, no entanto, tem sido marcada por polêmicas e controvérsias. Ele casou-se quatro vezes e teve filhos de diferentes relacionamentos.
Seus comportamentos considerados excêntricos frequentemente geram manchetes e alimentam debates dentro e fora da Tailândia, apesar de existir uma lei que proíbe críticas à monarquia.
Vajiralongkorn é conhecido por um estilo de vida que por vezes foge aos padrões da realeza tradicional.
Em 2019, ele gerou polêmica ao nomear sua amante oficial, Sineenat Wongvajirapakdi, como “nobre consorte”.
Ela chegou a perder seus títulos e privilégios por “deslealdade à coroa” e “mau comportamento”, mas acabou sendo reintegrada mais tarde.
Em termos simbólicos e legais, Rama X representa a continuidade de uma dinastia com mais de dois séculos de história: a dinastia Chakri, fundada em 1782.
Seu reinado se desenrola num momento delicado, com tensões sociais, movimentos pró-democracia e mudanças geracionais que desafiam os pilares da monarquia tradicional.
Embora passe bastante tempo no exterior (principalmente na Alemanha), ele continua sendo uma figura central no equilíbrio entre o passado e o presente da monarquia tailandesa.