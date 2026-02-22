Galeria

Saiba quem é e o que tem o rei mais rico do mundo

Muita gente já ouviu falar da fortuna acumulada pela família real britânica, mas poucos sabem que atualmente o monarca mais rico do mundo vem do continente asiático.

Por Flipar
Nirut Phengjaiwong/Pixabay

Atual rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, detém um patrimônio avaliado em mais de 43 bilhões de dólares (cerca de RS 237 bilhões)!

Governo da Tailândia/Wikimedia Commons

A riqueza é uma combinação de herança real e de sua conhecida habilidade para ampliar os bens da monarquia tailandesa.

Reprodução Instagram Oficial Familia real da Tailandia

Nascido em 28 de julho de 1952, ele é o único filho homem do rei Bhumibol Adulyadej (Rama IX) e da rainha Sirikit.

Reprodução

Após décadas atuando como príncipe herdeiro, Vajiralongkorn assumiu oficialmente o trono em 13 de outubro de 2016, após a morte de seu pai, embora sua coroação formal só tenha ocorrido em maio de 2019.

Reprodução

Educado em escolas do Reino Unido e da Austrália, Rama X também teve formação militar e serviu no Exército Real Tailandês, pilotando aviões e helicópteros.

Reprodução

Desde que assumiu o trono, Rama X adotou uma postura de gestão direta sobre os ativos da Coroa, antes administrados por órgãos públicos.

Wikimedia Commons/Tris_T7

O rei controla vastas extensões urbanas na capital Bangkok – incluindo mais de 17 mil unidades imobiliárias que geram receitas constantes.

Freepik/topntp26

Investimentos estratégicos nos setores de energia, telecomunicações e infraestrutura ampliam significativamente sua influência econômica nacional.

Wikimedia Commons/CEphoto, Uwe Aranas

O rei também é dono de 52 embarcações tradicionais banhadas a ouro, uma frota de 38 jatos particulares e mais de 300 carros de luxo.

Worachat Sodsri/Unsplash

A vida pessoal do rei, no entanto, tem sido marcada por polêmicas e controvérsias. Ele casou-se quatro vezes e teve filhos de diferentes relacionamentos.

Divulgação/Família real da Tailândia

Seus comportamentos considerados excêntricos frequentemente geram manchetes e alimentam debates dentro e fora da Tailândia, apesar de existir uma lei que proíbe críticas à monarquia.

Reprodução

Vajiralongkorn é conhecido por um estilo de vida que por vezes foge aos padrões da realeza tradicional.

Wikimedia Commons/Voice of America

Em 2019, ele gerou polêmica ao nomear sua amante oficial, Sineenat Wongvajirapakdi, como “nobre consorte”.

Reprodução

Ela chegou a perder seus títulos e privilégios por “deslealdade à coroa” e “mau comportamento”, mas acabou sendo reintegrada mais tarde.

Reprodução

Em termos simbólicos e legais, Rama X representa a continuidade de uma dinastia com mais de dois séculos de história: a dinastia Chakri, fundada em 1782.

Wikimedia Commons/Sodacan

Seu reinado se desenrola num momento delicado, com tensões sociais, movimentos pró-democracia e mudanças geracionais que desafiam os pilares da monarquia tradicional.

Reprodução

Embora passe bastante tempo no exterior (principalmente na Alemanha), ele continua sendo uma figura central no equilíbrio entre o passado e o presente da monarquia tailandesa.

Reprodução

