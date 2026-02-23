Grandes audiências da história da televisão: Viu alguma?

Ao longo da história da televisão, alguns eventos tiveram uma audiência incrivelmente elevada. Mesmo antes da internet, momentos marcantes conseguiram grande adesão do público, como a ida do homem à Lua.Por Flipar
Estima-se que entre 600 e 650 milhões de pessoas assistiram ao vivo à transmissão do momento em que Neil Armstrong pisou na Lua. Foi um marco global na televisão.
Os astronautas Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin pousaram o módulo lunar Eagle em 20 de julho de 1969 às 20h17min UTC. Armstrong pisou na superfície lunar e falou palavras que ficaram famosas: “É um pequeno passo para [um] homem, um passo gigante para a humanidade”.
O número de 650 milhões de espectadores é espantoso levando em conta que a televisão era incipiente) e que o planeta tinha na época 3,6 bilhões de habitantes. Com o avanço tecnológico e o aumento da população mundial a audiência de grandes acontecimentos já alcança a casa dos bilhões. Veja exemplos marcantes.
Funeral da Rainha Elizabeth II – A empresa de pesquisas alemãs Statista estimou em 4,1 bilhões o número de pessoas que acompanharam a transmissão do funeral.
A monarca governou o Reino Unido (e países vinculados) por 70 anos e possuía grande popularidade.
O funeral teve transmissão ao vivo por TV, rádio e internet. Na Inglaterra, a cerimônia também foi exibida em telões espalhados pela capital Londres e em mais de 100 cinemas britânicos.
Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Atlanta – Foi no estado da Georgia, nos EUA, em 1996. Foi vista por 3,6 bilhões de pessoas.
A competição – também chamada de Jogos Olímpicos de Verão de Atlanta – foi a 26ª edição e marcou os 100 anos das Olimpíadas na Era Moderna.
Os jogos em Atlanta foram disputados entre 19 de julho e 4 de agosto de 1996. Ao todo, 197 Comitês Olímpicos enviaram delegações. Foram 10.318 atletas, competindo em 30 esportes.
Funeral da Princesa Diana, mulher do Príncipe Charles (hoje Rei Charles III). Foi visto por 2,5 bilhões de pessoas.
Nascida em 1/7/61, Diana morreu aos 36 anos, em 31/8/1997,num acidente de carro em Paris. Ela estava divorciada do marido, que mantinha relação – desde aquela época – com Camilla Parker Bowles (hoje rainha consorte de Charles III).
Diana estava com o namorado, o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, que também morreu. O funeral de Diana causou comoção mundial.
Mega-evento beneficente Live 8 – A série de shows entre 2 e 6 de julho de 2005 nos países do G8 e na África do Sul teve uma audiência de 2 bilhões de pessoas.
O objetivo do evento era sensibilizar os países ricos para o perdão de dívidas das nações pobres e para a negociação de regras de comércio mais justas.
Mais de 1.000 músicos tocaram no evento. Entre eles, Bono Vox e Paul McCartney (foto). Os shows foram transmitidos em 182 redes de televisão e 2.000 estações de rádio.
Casamento do Príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, em 2018. Foi visto por 1,9 bilhão de espectadores.
O casamento foi na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, na Inglaterra, em 19/5/2018.
Meghan Markle é a segunda norte-americana e a primeira pessoa multirracial a se casar com um membro da família real britânica.
Final da Copa do Mundo de 2018 – A decisão da competição na Rússia foi acompanhada por 1,1 bilhão de espectadores.
A grande final do Mundial foi entre França e Croácia no dia 15/7/2018, no estádio Lujniki, em Moscou.
A França venceu por 4 a 2, com gols de Mandzukic (contra), Pogba, Griezmann e Mbappé. Foi o segundo título de Copa para a França (o outro foi em 1998).
Funeral de Muhammad Ali em 2016: a despedida do ex-lutador, uma lenda no esporte, foi assistida por 1 bilhão de espectadores.
O pugilista campeão, nascido Cassius Clay e convertido ao Islã, morreu em 3/6/2016, aos 74 anos, com problemas respiratórios.
Ali foi um dos maiores desportistas de todos os tempos, ícone no boxe, campeão mundial e medalhista olímpico.
Na escolha de Pelé como “Atleta do Século”, título concedido pela imprensa francesa, Muhammad Ali ficou em 2º lugar, tamanha sua relevância no esporte.
Casamento do Príncipe William com Kate Middleton – A cerimônia real teve 300 milhões de espectadores, em 29 de abril de 2011.
Funeral do presidente americano John Kennedy – A despedida ao político assassinado no Texas foi vista por 180 milhões de pessoas, em 25/11/1963.