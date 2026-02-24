‘Portão para o céu’ impressiona turistas que visitam montanha na China

No sul da China, uma abertura natural de 30 metros no topo de um penhasco chama a atenção dos visitantes por parecer “tocar o céu”.Por Flipar
A formação impressionante fica localizada na província de Hunan, na Tianmen Mountain (ou “Montanha do Portão do Céu”).
Em dias nublados, a atração, chamada de “Heaven’s Gate”, parece um portal celestial.
Essa formação geológica impressionante foi criada após o colapso de uma parte da montanha no ano 263 d.C., criando uma “janela” espetacular através da rocha calcária.
A fenda tem cerca de 131 metros de altura e uma largura de aproximadamente 57 metros. É uma das maiores aberturas de cavernas naturais do mundo.
Situada perto da cidade de Zhangjiajie, a montanha é rodeada por florestas, penhascos e névoa, criando um cenário misterioso.
O acesso ao topo é feito pelo teleférico mais longo do mundo, com 7,5 km de extensão.
Outro destaque são os 999 degraus que levam até a Heaven’s Gate, representando para os nativos uma espécie de “ascensão espiritual”.
O número não é aleatório; na cultura chinesa, o nove é considerado um número de sorte, associado à eternidade e ao dragão, um símbolo imperial.
Fenômenos naturais, como gotas d’água com formato de flor de ameixa que caem da caverna e o “Brilho do Sol de Tianmen” (um brilho raro do sol que atravessa o arco), reforçam a aura mística do local.
A montanha também oferece passarelas de vidro e trilhas na floresta como atrativos para os visitantes.
Além disso, uma estrada com 99 curvas chamada “Avenida da Grande Porta Celestial” é considerada um feito impressionante da engenharia.
Com aproximadamente 68 milhões de habitantes, a província de Hunan é um lugar cercado por paisagens montanhosas.
A província é particularmente famosa pela culinária Xiang, que é uma das Oito Grandes Culinárias da China.
Além de sua beleza e imponência, o “Heaven’s Gate” também ficou famoso por eventos extremos realizados ali.
Em 2007, o alpinista francês Alain Robert escalou o penhasco abaixo do arco sem qualquer tipo de proteção. Uma placa exposta no local comemora seu feito.
Em 2019, dois franceses atravessaram a fenda do “Heaven’s Gate” trajados de wingsuits. Um feito incrível registrado em vídeo!