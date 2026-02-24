Maracujá: sabor, aroma e uso medicinal que atravessam gerações

Conhecido por ser um ‘calmante natural’, o maracujá é um fruto muito popular, tanto por seu sabor quanto por suas propriedades medicinais (sobretudo em suas folhas). Versátil na culinária e também em cosméticos, traz um sabor único e muito simbolismo.Por Flipar
O maracujá é um fruto nativo da América Tropical, mais especificamente no Brasil, e também em países como Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Paraguai. No entanto, ele remonta a história dos povos indígenas, que foram os primeiros a consumi-lo e cultivá-lo.
O nome do fruto vem do tupi-guarani e significa “alimento em forma de cuia”. A planta do maracujazeiro, do gênero Passiflora, possui diversas espécies, incluindo o maracujá-amarelo, maracujá-roxo e maracujá-doce
As primeiras referências escritas ao maracujá no Brasil foram feitas no século XVI, em obras como o Tratado Descritivo do país. O texto, de 1587, foi escrito por Gabriel Soares de Sousa, onde coloca o fruto como uma planta com múltiplas utilidades.
Ele, então, possui um simbolismo religioso. Afinal, missionários espanhóis, ao observarem a flor do maracujá, o associaram aos elementos da Paixão de Cristo, como os pregos e a coroa de espinhos, daí a denominação “fruta da paixão” em outras línguas.
No século XVI, exploradores portugueses e espanhóis levaram sementes de maracujá para seus países. A partir disso, a fruta se espalhou por diversas regiões do mundo, incluindo a Ásia, África e Oceania.
O maracujá é cultivado em diversas regiões tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Brasil, que é um dos maiores produtores.
Existem diversas espécies e variedades de maracujá, com diferentes cores, tamanhos e sabores. Entre eles, estão o amarelo, roxo/azulado, doce, da Caatinga, açu, maçã e gigante.
Este fruto, então, pode ser consumido in natura, em sucos, doces, sorvetes, e também utilizado na produção de chás e outras bebidas. Em forma de molho, combina com peixes delicados e carnes mais pesadas como pato e pernil.
Além disso, suas propriedades calmantes e sedativas são utilizadas para fins medicinais, sobretudo a parte das folhas. Sendo principalmente voltado ao sistema nervoso, onde encontra-se referências a sua indicação com sedativo, hipnótico, analgésico, antiespasmódico e tranquilizante.
O maracujá é uma fruta com diversos benefícios para a saúde. Isso inclui fortalecimento o sistema imunológico, auxílio na digestão, controle a pressão arterial, redução do colesterol e combate à ansiedade e o estresse
As fibras do maracujá ajudam a regular o funcionamento do intestino, prevenindo a constipação e promovendo a saúde digestiva
Nesse sentido, o fruto é uma boa fonte de vitamina C e vitamina A, importantes para a saúde da pele, dos olhos e do sistema imunológico.
A polpa e as folhas do maracujá são ricos em antioxidantes, como vitamina C, betacarotenos, flavonoides e antocianinas. Eles protegem as células responsáveis pela produção de insulina, ajudando no controle dos níveis de glicose no sangue e na prevenção da diabetes.
Assim, a casca do fruto é rico em pectina, um tipo de fibra que ajuda na liberação lenta dos carboidratos dos alimentos no organismo
As folhas, flores e polpa do maracujá tem propriedades sedativas leves do sistema nervoso central. Assim, elas ajudam a combater a insônia e promovem um sono mais tranquilo e revigorante.
O maracujá tem baixo teor de sódio e é rico em potássio e magnésio, minerais importantes que ajudam a aumentar o relaxamento dos vasos sanguíneos e a eliminar o excesso de sódio do corpo.
É rico em antioxidantes, como vitamina C, vitamina A e antocianinas que protegem as células da pele contra os radicais livres, prevenindo a flacidez e o envelhecimento precoce.
Melhora a energia e a disposição mental e física, reduzindo o cansaço geral do dia a dia. É, assim, um alimento fácil de consumir no café da manhã e na parte da tarde.
Ele também é uma excelente opção para sucos, trazendo sabor e benefícios para a saúde. Isso porque é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e também possui propriedades anti-inflamatórias.
O suco de maracujá pode ser consumido a qualquer hora do dia, mas é uma boa opção para tomar entre as refeições para ajudar a controlar o apetite.
Especialmente o maracujá-amarelo (também conhecido como maracujá-azedo), é muito utilizado na produção de doces. Assim, ele é um fruto versátil na culinária e traz um sabor único aos pratos em que é inserido pelos cozinheiros e consumidores.
A polpa da fruta é rica em vitaminas e minerais e pode ser utilizada em diversas receitas, como geleias, doces de leite, bolos, mousses e sorvetes
O maracujá doce, portanto, possui uma polpa mais suave e sabor adocicado, ideal para consumir in natura ou em sobremesas. A presença desse fruto em pratos como mousses e pavês tornou-se famosa, sobretudo em festejos como Páscoa e Natal.
Por fim, o óleo de maracujá tem uma aplicação muito variada na indústria cosmética: cremes, xampus, loções, óleos, sabonetes, etc. Além de utilizado na alimentação humana e animal, pode aparecer na indústria de tintas, sabões, alimentos e outras.