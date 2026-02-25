Ernesto Paglia estreia como apresentador do ‘Roda Viva’; veja a trajetória do jornalista

Formado pela Universidade de São Paulo, iniciou a carreira ainda na graduação. Em 1979, aos 19 anos, começou a trabalhar como repórter na Rádio Jovem Pan, também na capital paulista, mas a passagem foi breve: permaneceu menos de três meses no cargo e foi demitido após participar de uma greve organizada pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo.