Estilo de Vida

Projeto do governo holandês criou casas em formato de esfera com 5,5 metros de diâmetro e atrai turistas

No fim da década de 1960, impulsionada por subsídios governamentais para projetos experimentais, a Holanda viveu um período de grande liberdade criativa na arquitetura habitacional.

Por Flipar
Alexander/Unsplash

Entre as criações mais exóticas desse período está o Bolwoningen, um conjunto residencial localizado em Den Bosch que se assemelha a um agrupamento de bolas de golfe gigantes.

Velopilger/Wikimédia Commons

Idealizado pelo designer e escultor Dries Kreijkamp, o projeto propunha uma forma de morar orgânica e eficiente, diferente das casas tradicionais de tijolos da região.

Reprodução do Youtube Canal Great Big Story

O projeto nunca se transformou em um modelo dominante de habitação, mas também não foi abandonado.

Jaap Joris Vens,/Wikimédia Commons

A proposta surgiu em 1968, quando a Holanda destinou recursos públicos para moradias experimentais de baixo custo.

Reprodução do Youtube

A época favorecia esse tipo de ousadia, como mostram outros projetos semelhantes desenvolvidos nos anos seguintes, como o complexo Kasbah em Hengelo.

Flickr - Archangel12

A montagem do complexo de 50 unidades só ocorreu nos anos 1980, após diversos ajustes estruturais e burocráticos que modificaram o conceito inicial.

Reprodução do Youtube Canal shite guides

Antes de chegar à versão definitiva, Kreijkamp testou o conceito em Vlijmen, onde construiu protótipos sem a base cilíndrica atual.

Reprodução do Youtube Canal shite guides

A base cilíndrica passou a ser obrigatória e o material planejado — inicialmente poliéster — foi substituído por concreto armado com reforço de fibra de vidro e isolamento térmico.

Reprodução do Youtube Canal Great Big Story

Cada unidade tem cerca de 5,5 metros de diâmetro e aproximadamente 55 metros quadrados de área interna.

Reprodução do Youtube Canal Great Big Story

A base abriga a entrada e áreas de serviço, enquanto o interior da esfera é dividido em níveis que maximizam a luz natural através de 11 janelas redondas.

Reprodução do Youtube Canal Great Big Story

As unidades funcionam como microcasas ideais para uma ou duas pessoas.

Reprodução do Youtube

O layout é integrado, utilizando escadas em espiral para conectar o quarto, o banheiro e a sala de estar.

Jaap Joris Vens,/Wikimédia Commons

Kreijkamp defendia a esfera como uma forma eficiente, por oferecer grande volume interno com menor área de superfície, reduzindo o uso de materiais e a necessidade de manutenção.

Reprodução do Flickr Damian Brenninkmeyer

As paredes curvas impõem desafios à decoração, exigindo móveis adaptados.

Reprodução do Youtube Canal Great Big Story

O conjunto enfrentou problemas estruturais e ameaças de demolição nos anos 1990, mas sobreviveu graças a restaurações e ao interesse turístico que desperta até hoje.

Reprodução do Youtube Canal Great Big Story

Atualmente, o Bolwoningen permanece como um protótipo de uma fase experimental da arquitetura holandesa e continua despertando interesse justamente por esse caráter único.

Reprodução do Flickr Rob Bonhof

Veja Mais