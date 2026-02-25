Estilo de Vida

Cabanas estilosas viram tendência entre turistas

Uma combinação de camping com um certo glamour. Essa é a proposta das acomodações chamadas de “Glamping”, que têm se tornado uma tendência entre turistas e viajantes.

Um exemplo é o empresário Pedro Valsas, que abriu sua própria hospedagem de luxo em meio às montanhas em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

A cabana dele é equipada com churrasqueira, Wi-Fi, cozinha completa, espaço para fogueira e até ofurô a céu aberto!

“Esse estilo ‘glamping’ cresceu bastante, e a gente tentou focar um pouco no estilo meio rancho americano, uma coisa diferente que a gente não encontra tanto”, explicou o empresário, que também é dono de uma hamburgueria.

Estruturas comuns do “glamping” incluem tendas de luxo e cabanas de madeira totalmente equipadas, com cama confortável, banheiro privado e até aquecimento — ou, em alguns casos, ar condicionado.

Além do “glamping”, há diversos outros estilos de acomodação de campo que fazem sucesso mundo afora e que vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil; conheça!

Cabana “A-frame”: Um dos mais famosos é o estilo de cabana “A-frame” (ou Cabana em forma de A). Esse estilo de cabana tem um design icônico e prático, especialmente para regiões com neve, já que o formato inclinado evita o acúmulo no telhado.

O espaço interno é otimizado e, muitas vezes, inclui áreas de estar amplas, com grandes janelas para integrar o ambiente externo. Ideal para apreciar as vistas!

Cabanas Rústicas: Geralmente são feitas com madeira em formato de tronco, móveis rústicos, lareiras e decoração com elementos da natureza, como pedras e árvores.

Geralmente situadas em áreas de florestas, as cabanas rústicas oferecem um estilo mais simples e despojado, focado no conforto básico e em uma conexão mais autêntica com a natureza.

Cabanas Modernas de Luxo: Mesclam o estilo rústico com elementos de design contemporâneo. Podem ter tetos altos, grandes janelas de vidro, e um interior minimalista com uma paleta de cores mais neutra.

Com frequência, oferecem comodidades de luxo, como banheiras de hidromassagem e lareiras modernas, criando uma experiência sofisticada.

Cabana de Campo (ou Farmhouse Cabin): Inspirada em casas de fazenda, este estilo une o charme do campo com o conforto de uma cabana. A decoração costuma incluir objetos vintage, tecidos de algodão e móveis robustos.

O design é dessas cabanas é acolhedor, com cores e móveis em estilo rústico, e costuma incluir áreas para refeições ao ar livre e varandas cobertas.

Casa na Árvore: Além das cabanas mais tradicionais, existem outras acomodações que são mais alternativas, como as casas na árvore.

Essas casas costumam ter vistas panorâmicas e são muito procuradas por seu aspecto único e por estarem em ambientes naturais.

Motorhome e Trailer: O caravanismo Ã© muito popular entre viajantes que gostam de flexibilidade e independÃªncia.

Lodge e Eco-lodge: Estes alojamentos se integram ao ambiente natural e geralmente seguem práticas sustentáveis.

Encontrados em Ã¡reas de safÃ¡ri ou perto de parques nacionais, eles oferecem uma experiÃªncia de imersÃ£o na natureza com foco maior no ecoturismo.

Fazenda e Agriturismo: Este estilo de acomodaÃ§Ã£o permite que os turistas experimentem as rotinas da vida rural. SÃ£o muito comum em regiÃµes como a Toscana, na ItÃ¡lia.

Os hóspedes podem participar de atividades como ordenha, colheita e preparo de alimentos locais. É uma opção mais intimista, para quem busca conexão com a cultura do campo.

