Amantes do café: descubra como saborear delícias refrescantes do grão nos dias quentes

Para muitas pessoas, um cafezinho sempre cai bem em qualquer momento do dia. No entanto, quando as temperaturas sobem, cresce a busca por versões mais refrescantes dessa bebida tão apreciada. Cafés gelados e sobremesas frias surgem como alternativas saborosas para enfrentar o calor sem abrir mão do aroma e do sabor do grão.

Por Flipar