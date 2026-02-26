Tipos pouco conhecidos se juntam a cereais populares numa lista de alimentos ricos em fibras; descubra

Os cereais são consumidos em larga escala em diversas partes do mundo e servem como base da alimentação humana e animal. São alimentos versáteis para diversos preparos, como pães e bebidas fermentadas. E, além dos mais comuns, como arroz e aveia, há outros pouco conhecidos, mas que também nutrem e dão energia.

Por Flipar