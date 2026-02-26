Belas e atraentes cidades da Baviera, famosa região da Alemanha

A Baviera é uma das regiões mais importantes da Europa, destacando-se por sua rica história, cultura vibrante e economia robusta. Situada no sul da Alemanha, ela compartilha influências com países vizinhos, formando um eixo cultural e econômico que une Alemanha, Áustria e Suíça.

Por Flipar