República Dominicana celebra 182 anos de independência com forte vocação turística

Em 27 de fevereiro de 2026, a República Dominicana celebra os 182 anos de sua independência, proclamada em 1844, um marco fundamental na formação do país que hoje ocupa dois terços da ilha de Hispaniola, no Caribe, dividindo o território com o Haiti.

Por Flipar