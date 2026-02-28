Saiba quem é Lulinha, filho do presidente que é alvo da CPMI do INSS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no INSS aprovou, em 26 de fevereiro de 2026, a quebra do sigilo bancário de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula.Por Flipar
O nome do empresário, conhecido como Lulinha, passou a ser citado por integrantes da comissão no Congresso Nacional após a Polícia Federal apreender mensagens trocadas entre Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado de “Careca do INSS”, e a empresária Roberta Luchsinger.
As conversas, segundo os investigadores, fariam referência indireta ao filho do presidente, o que levou parlamentares a solicitarem medidas adicionais de apuração. Roberta Luchsinger, que mantém relação de amizade com Lulinha, também foi alvo de operação policial.
De acordo com as investigações, a empresária teria recebido repasses do “Careca do INSS” para atuar junto a órgãos da área da saúde na intermediação da venda de produtos à base de cannabis medicinal.
O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), argumentou que a quebra de sigilo é necessária diante da suspeita de que o filho do presidente pudesse ter atuado como eventual “sócio oculto” do “Careca do INSS”.
Os advogados de Lulinha sustentam que o empresário não é formalmente investigado em nenhuma fase da operação denominada “Sem Desconto”, embora tenha sido mencionado por uma testemunha.
Em dezembro de 2025, a CPMI do INSS rejeitou pedidos da oposição no Congresso Nacional para convocar Lulinha para prestar depoimento na comissão.
Na ocasião, a senadora Eliziane Gama disse que os pedidos da oposição estavam ancorados em motivações políticas e não apresentavam provas documentais ou elementos concretos que estabelecessem uma ligação entre Lulinha e o chamado “Careca do INSS”.
Fábio Luís Lula da Silva nasceu em São Bernardo do Campo, no dia 3 de março de 1975. Ele é o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a ex-primeira-dama Marisa Letícia (1950 – 2017).
O seu nascimento aconteceu um pouco antes de Lula assumir como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema.
Ele tem dois irmãos mais novos do casamento de Lula com Marisa Letícia – Sandro Luís e Luis Cláudio – e outros dois por parte de pai, Marcos Cláudio e Lurian.
Formado em Biologia pela Universidade Paulista (UNIP), Lulinha deu seus primeiros passos profissionais trabalhando como monitor no Zoológico de São Paulo antes de migrar para o setor empresarial.
Nos anos 2000, ele passou a atuar no ramo de mídia e tecnologia e foi um dos fundadores da Gamecorp, empresa voltada para entretenimento digital, que chegou a desenvolver conteúdos para televisão, internet e telefonia.
A Gamecorp recebeu aportes significativos de grandes companhias de telecomunicações, como a Oi, o que, na época, suscitou questionamentos públicos sobre possíveis vínculos e favorecimentos em razão da posição política de seu pai.
Em 2022, a Justiça Federal em São Paulo determinou o arquivamento da investigação da Operação Lava Jato que apurava suposto recebimento de benefícios indevidos por Lulinha.
Lulinha nunca ocupou cargos públicos nem desempenhou funções oficiais em governos petistas, atuando sempre como empresário no setor privado.
Nos últimos anos, o nome de Lulinha ganhou maior destaque na imprensa e em investigações por supostas relações com figuras envolvidas em esquemas de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Em julho de 2025, Lulinha se mudou para Madri, capital da Espanha. Sua defesa tem negado qualquer irregularidade em sua conduta, afirmando que ele não cometeu delitos e que não há comprovações de envolvimento em práticas ilegais.