Atriz Myrian Rios exibe fotos em Israel ao lado de filho com André Gonçalves

A atriz e apresentadora Myrian Rios compartilhou nas redes sociais imagens da viagem que realizou com o filho Pedro Arthur, de 25 anos, a Israel. O jovem é fruto de seu relacionamento com o ator André Gonçalves. 

Mãe e filho estiveram em destinos históricos do Oriente Médio. Na legenda da publicação, a artista destacou a importância de momentos compartilhados em família e refletiu sobre a experiência vivida durante o passeio. 

“Viajar em família fortalece laços, cria memórias inesquecíveis e permite explorar o mundo com as pessoas que amamos, transformando momentos simples em aventuras únicas”, escreveu ela.

Além de Pedro Arthur, Myrian também é mãe de Edmar, de 29 anos, nascido de seu antigo relacionamento com o cirurgião plástico Edmar Fontoura.

Myrian Rios nasceu em 10 de novembro de 1958, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Primogênita de quatro irmãos, passou os primeiros anos de vida entre a capital mineira e a cidade de Guanhães, antes de se mudar com a família para São Paulo, onde foi criada. 

Ainda na adolescência, participou de um concurso de novos talentos em um programa apresentado por Moacyr Franco. Ao vencer a disputa na categoria de atriz, conquistou uma participação na novela “O Feijão e o Sonho”, da TV Globo, inspirada na obra de Orígenes Lessa, dando início à sua trajetória artística.

Na televisão, construiu trajetória em novelas de destaque, como “Escrava Isaura”, em 1976, “Marrom Glacê”, em 1979, e “Coração Alado”, em 1980. 

Durante a década de 1980, já casada com o cantor Roberto Carlos, reduziu o ritmo de trabalhos na TV, mas ainda interpretou personagens de repercussão, como Gabriela, em “Ti Ti Ti”, de 1985, e Ana Galhardo, em “Bambolê”, de 1987.

Myriam conheceu Roberto Carlos quando tinha apenas 16 anos. O casamento durou quase uma década e terminou depois que a atriz descobriu que o cantor havia feito vasectomia sem que ela soubesse

“Ele fez vasectomia, e eu queria ter filhos, ser mãe. Aí eu soube, ele não me contava. Ele não sabia que eu sabia. Não foi fácil separar. Eu separei sofrendo, amando. Ele me amando, e eu o amando. Não separei porque eu não gostava dele mais, separei amando”, revelou Rios em 2019 ao canal “Na lata”, de Antônia Fontenelle. 

Em 1989, iniciou namoro com o cirurgião plástico Edmar Fontoura e, no mesmo período, mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde trabalhou como correspondente internacional de cinema para a extinta Rede Manchete. 

Em 28 de outubro de 1996 nasceu, no Rio de Janeiro, seu primeiro filho, Edmar Rios Fontoura, fruto desse casamento, que terminou em 1998.

No ano seguinte, ela deu início ao relacionamento com o ator André Gonçalves. Em 2000, descobriu uma nova gravidez e, em 6 de dezembro de 2001, nasceu seu segundo filho, Pedro Arthur Rios Gonçalves. O casal se separou de forma amigável em 2002.

Em 2002, passou a integrar a Fundação João Paulo II, mantenedora da comunidade católica Canção Nova, ligada à Renovação Carismática Católica. 

Então, tornou-se consagrada e missionária na comunidade, participando de programas de rádio, internet e televisão da emissora católica. 

Em 2004, lançou o livro “Eu, Myrian Rios”, pela editora Canção Nova, relatando sua trajetória de vida e conversão. Em 2017, publicou “Deixa Eu Contar Como Foi”, pela mesma editora, também narrando suas experiências de fé.

Myriam Rios também envolveu-se na política. A atriz foi eleita deputada estadual pelo PDT do Rio de Janeiro em 3 de outubro de 2010, beneficiada pela expressiva votação obtida pelo apresentador Wagner Montes. Ele cumpriu um mandato, entre 2011 e 2014. 

Outro aspecto interessante da atriz é que ela já declarou em entrevistas que é vegetariana desde 1981, tendo tomado a decisão após leituras sobre os impactos do consumo de carne. 

