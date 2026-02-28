Quase extinto, panda-vermelho nasce em zoo em Buffalo

O Zoológico de Buffalo, nos Estados Unidos, anunciou em 2025 o nascimento de um filhote de panda-vermelho (Ailurus fulgens), o que causou alívio entre os ambientalistas. Nascido em 15 de junho, o filhote ainda sem nome é fruto da união da fêmea Himalaya, de 2 anos, e do macho Mogwai, de 4 anos.

Por Flipar