Indicada em 2021, Amanda Seyfried relativiza importância do Oscar

Indicada ao Oscar em 2021 por Mank, a atriz Amanda Seyfried afirmou que não trata a estatueta como prioridade. Em entrevista à "The New Yorker", ela fez questionamentos. "Você se lembra de quem ganhou nos últimos dez anos?
Ela seguiu. “Ganhar não é importante, mas a indicação sim. Ela te impulsiona. É um fato.” Segundo ela, a construção de uma trajetória sólida pesa mais do que a vitória em si. Seyfried também destacou que prefere fazer escolhas alinhadas a seus valores.
Apesar de não ter sido indicada este ano por “O Testamento de Ann Lee”, disse já ter “provado o seu valor” e viver fase estável após o sucesso de “A Empregada”.
“O Testamento de Ann Lee” é uma cinebiografia baseada na vida de Ann Lee, fundadora da seita religiosa Shaker. O filme recebeu uma ovação de 15 minutos no Festival de Cinema de Veneza de 2025.
Uma estrela internacional, Amanda Michelle Seyfried nasceu em 3 de dezembro de 1985, em Allentown, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Filha de Ann, terapeuta ocupacional, e Jack Seyfried, farmacêutico. Ela tem uma irmã mais velha, Jennifer.
Sua relação com a arte começou cedo. Aos 11 anos, foi modelo, apareceu em capas de livros e anúncios de moda. Mais tarde estudou canto lírico e ópera, experiência que serviu como base para os musicais que faria no cinema.
Amanda iniciou a carreira de atriz em novelas americanas como “As the World Turns” e “All My Children”. Essas participações deram visibilidade inicial, mas seu primeiro grande destaque viria logo depois.
Em 2004, Amanda ganhou projeção mundial ao interpretar Karen Smith em “Meninas Malvadas”. No filme, viveu a ingênua e divertida integrante do grupo liderado por Regina George, papel de Rachel McAdams.
A comédia adolescente se transformou em um fenômeno cultural e revelou várias atrizes da geração, incluindo Lindsay Lohan. O carisma de Amanda nesse papel abriu as portas de Hollywood.
Nos anos seguintes, estrelou filmes como “Cartas para Julieta”, “Querido John”, adaptação de Nicholas Sparks. Atuou ainda em “A Garota da Capa Vermelha” e no suspense “Garota Infernal”, onde dividiu cena com Megan Fox.
Um de seus maiores sucessos foi o musical “Mamma Mia!” em 2008, no qual contracenou com Meryl Streep. O filme, inspirado nas músicas do ABBA, ganhou sequência em 2018 com “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo”.
Amanda também integrou o elenco de “Os Miseráveis” (2012), como Cosette. A história se passa na França do século XIX e ela teve a companhia de grandes atores, como Hugh Jackman e Russell Crowe.
Em participação no “The Graham Norton Show” brincou ao dizer que ficará “furiosa” se não for escalada para “Mamma Mia 3”, filme já em processo de produção.
Mas a atriz brilhou mesmo foi em “The Dropout” (2022), minissérie do Hulu onde interpretou Elizabeth Holmes. O papel lhe garantiu o Golden Globe e o Emmy de Atriz em Minissérie ou Filme para TV.
Na vida pessoal, Amanda é casada desde 2017 com o ator Thomas Sadoski, com quem tem dois filhos: Nina, que nasceu em 2017 e Thomas, nascido em 2020.
Entre curiosidades, Amanda quase seguiu carreira como cantora de ópera, mas escolheu o cinema. Ela também é apaixonada por animais, cuida de cavalos e mantém envolvimento em projetos de preservação ambiental.