Em meio à crise de queda populacional, veja as cidades com menos habitantes no Japão

O Japão enfrenta uma crise demográfica marcada pela queda contínua no número de nascimentos e pelo envelhecimento acelerado da populaçãoPor Flipar
Em 2024, o país registrou 720.988 nascimentos, o menor número em 125 anos, com recuo de 5% em relação a 2023. Em 2025, o total caiu novamente para cerca de 705 mil bebês, confirmando o declínio contínuo e o avanço da crise demográfica japonesa.
Paralelamente à queda nos nascimentos, o Japão registrou cerca de 1,61 milhão de mortes em 2024, ampliando o desequilíbrio demográfico. Em 2025, o número subiu para 1,62 milhão de óbitos, mantendo o país em trajetória de redução populacional acelerada.