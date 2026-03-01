Galeria

Sociáveis, encantadoras e barulhentas: conheça as cacatuas

Exótica e com um topete de crista colorida, a Cacatua é uma ave bonita, sociável e inteligente. Ela, então, se popularizou como animal de estimação em várias partes do mundo e tem características próprias. O Flipar mostra alguns desses traços nesta galeria.

Imagem de Benita Welter por Pixabay

Elas são aves psitaciformes, pertencentes à família Cacatuidae, e têm origem no Sudeste Asiático e na Austrália. Já no Brasil, são animais que possuem regularização do IBAMA para serem adquiridos por pessoas que desejam cuidá-la, de forma doméstica.

John Robert McPherson - wikimedia commons

Vale destacar que existem 21 espécies desta ave, cada uma com suas próprias características e necessidades específicas. Elas, portanto, medem em média de 40 cm a 50 cm e pesam entre 500 g e 900 g. A mais conhecida é a “cacatua ninfa”, as famosas calopsitas.

John Robert McPherson - wikimedia commons

Esses animais são muito semelhantes aos papagaios em relação ao bico em formato de banana e morfologia zigodáctila dos pés (dois dedos para a frente, dois para trás).

John Robert McPherson - wikimedia commons

Como características distintivas, as cacatuas apresentam uma crista móvel e plumagem de cores simples. Geograficamente, elas têm distribuição na Oceania (mais precisamente nas florestas australianas) e em ilhas vizinhas do Pacífico.

John Robert McPherson - wikimedia commons

Barulhentas, ativas e coloridas, as cacatuas têm bicos encurvados e pés com grande capacidade de movimentação, usados para andar, trepar em árvores e levar comida à boca.

John Robert McPherson - wikimedia commons

Elas são especializadas em comer sementes e quebrar nozes. Reúnem-se em grandes bandos, vivem em ambientes relativamente úmidos e têm cauda curta, alimentando-se principalmente no solo.

Greg Schechter wikimedia commons

As cacatuas são animais inteligentes e conseguem copiar melodias, sons de outros animais e até mesmo a voz humana. Estas aves podem aprender e reproduzir algumas palavras, mas têm dificuldades em reproduzir frases completas, diferentes dos papagaios.

Steve Wilson wikimesia commons

Os filhotes destas aves necessitam de muito cuidado e atenção. Brinquedos são úteis para gastarem energia, visto que esta espécie gosta de aparafusar, desatarraxar, tirar botões, abrir mosquetões ou portas, desamarrar nós e outras atividades parecidas.

Toby Hudson wikimedia commons

De forma doméstica, elas necessitam da realização de check-ups veterinários regulares, juntamente com a observação atenta de qualquer mudança no comportamento ou na aparência física para prevenir doenças.

D. Gordon E. Robertson wikimedia commons

As cacatuas têm uma expectativa de vida que varia de 30 a 75 anos. O que torna esta ave diferente das demais é a sua crista, que levanta e abaixa dependendo do seu estado de humor.

turtlemom4bacon wikimedia commons

Caso se sintam esquecidas ou abandonadas, tendem a arrancar as penas e a destruir tudo o que tenham à volta, seja plantas, mobília, eletrodomésticos e até mesmo roupas.

Joelle Rene Hughes wikimedia commons

A palavra cockatoo (nome em inglês para cacatua) data do século XX e é derivada do neerlandês kaketoe, que vem do malaio kakaktua. As variantes do século XVII incluem cacato, cacatua e crockadore.

Len Charnoff wikimedia commons

Não é fácil distinguir machos e fêmeas já que não existem características físicas próprias de cada sexo. Existem diferenças nas cores da crista ou na cor dos olhos. No entanto, elas são muitas vezes sutis e é preciso ter aves dos dois sexos para comparar.

Richard Taylor - wikimedia commons

A partir dos 4 anos de vida, já se encontram maduras para a procriação. A fêmea põe de 2 a 3 ovos que ela e o macho chocam, alternadamente, durante 26 a 30 dias, enquanto os filhotes dão seu primeiro voo após nove semanas.

Roger Culos - wikimedia commons

As cacatuas geralmente desenvolvem uma relação muito próxima com um tutor, ao qual dão imenso afeto e carinho. Além disso, são também ciumentas e defendem a sua pessoa favorita com unhas e dentes, no caso com o forte bico.

Imagem de Penny por Pixabay

A cacatua negra, de-cauda-vermelha também é uma ave da ordem Psittaciformes que pode chegar a 60 centímetros de comprimento e viver até 70 anos.

Doug Janson wikimedia commons

Embora tenham rotinas preferidas, cacatuas podem se adaptar a novos ambientes e rotinas se forem introduzidas cuidadosamente e com suporte emocional.

hartono subagio/Pixabay

Por fim, as cacatuas são aves diurnas e monogâmicas, pois vivem sempre com o mesmo parceiro. Elas também podem se comportar por gestos e sinais com suas asas, mostrando quando necessita se refrescar ou está com fome.

Annette Teng wikimedia commons

