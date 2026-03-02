Entretenimento

Paramount ‘vence’ Netflix e adquire a Warner: fusão pode impactar cenário global dos streamings e entretenimento

O acordo foi selado em 27 de fevereiro de 2026, após a Netflix desistir de cobrir a oferta.

Por Flipar
O conglomerado será controlado por Larry Ellison, cofundador da gigante de tecnologia Oracle, e seu filho, David, que comandava a produtora Skydance Media.

A proposta vencedora inclui toda a operação da Warner e prevê conclusão no terceiro trimestre, sujeita a aprovações internas e regulatórias dos Estados Unidos e da Europa.

A base financeira desse império vem da Oracle, gigante de bancos de dados avaliada em cerca de US$ 430 bilhões e responsável pela fortuna pessoal de Larry Ellison.

Além disso, a Oracle adquiriu 15% da empresa que opera o TikTok nos Estados Unidos, reforçando a presença da família também no universo digital e algorítmico.

A força da fusão vem de vários “braços”. No campo da televisão, a CBS segue forte graças a direitos esportivos relevantes e a programas líderes de audiência.

A HBO, por sua vez, permanece como o ativo mais prestigioso da TV premium, sustentada por uma das bibliotecas mais respeitadas da indústria.

No streaming, o Paramount+ buscará crescer sob nova liderança, apoiado em séries originais, esportes e franquias consolidadas.

No streaming, o Paramount+ buscará crescer sob nova liderança, apoiado em séries originais, esportes e franquias consolidadas.

No jornalismo, o controle conjunto da CNN e da CBS News coloca os Ellison no centro do debate político e social, embora já desperte controvérsias editoriais.

No cinema, a Warner Bros. traz um dos maiores catálogos da história de Hollywood, incluindo franquias como franquias como “O Senhor dos Anéis”, “Harry Potter”, “Batman” e “Invocação do Mal”.

Enquanto a Netflix oferecia US$ 83 bilhões apenas por ativos de streaming e estúdio, a Paramount propôs a compra de todo o grupo, incluindo dívidas e canais de TV paga.

Analistas avaliam que o novo grupo ganhará escala, poder de negociação e maior capacidade de investimento para competir com gigantes como Disney e a própria Netflix. 

Com a fusão, o conglomerado Paramount + Warner passa a ter cerca de 200 milhões de assinantes globais, aproximadamente 100 milhões a menos do que a Netflix e 40 milhões a mais do que a Disney.

