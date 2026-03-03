Relembre novelas marcantes na trajetória do ator e diretor Dennis Carvalho

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu na manhã de 28 de fevereiro de 2026, no Rio de Janeiro, aos 78 anos.Por Flipar
Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana. A instituição divulgou nota à imprensa confirmando o falecimento, mas, a pedido da família, não informou a causa nem deu detalhes sobre as circunstâncias da morte.
Nascido em 1947, ele construiu ao longo dos anos uma carreira sólida como ator e diretor em novelas e séries que marcaram época na TV brasileira. A seguir, o Flipar relembra trabalhos inesquecíveis de Dennis Carvalho.
Na novela “Pecado Capital”, exibida em 1975, Dennis interpretou Nélio Porto Rico, proprietário da pequena agência de publicidade Cítera. Escrita por Janet Clair, a produção teve direção de Daniel Filho.
Na novela “Locomotivas”, exibida em 1977, Dennis deu vida a Netinho, filho de Margarida, personagem de Miriam Pires. Funcionário de banco, ele era retratado como um jovem excessivamente tutelado pela mãe, que exercia forte influência sobre suas decisões.
Após estrear como diretor em “Sem Lenço Nem Documento”, em 1977, integrou no ano seguinte a equipe de direção da novela “Dancin’ Days”, trabalho que realizou em parceria com Daniel Filho, Gonzaga Blota, José Carlos Pieri e Marcos Paulo, em uma produção que se tornou um fenômeno cultural da teledramaturgia brasileira naquele período.
Uma de suas atuações mais lembradas foi na série “Malu Mulher”, que colocou em evidência debates contemporâneos para a época. Na produção, dirigida por Daniel Filho, Dennis Carvalho interpretou Pedro, ex-marido de Maria Lúcia, personagem de Regina Duarte, e participou de um enredo que explorava os conflitos e questionamentos decorrentes da separação do casal.
Na novela “Brilhante”, exibida em 1981, Dennis Carvalho interpretou Inácio, filho de Chica, personagem de Fernanda Montenegro, e de Vitor, vivido por Mário Lago, além de irmão de Isabel, papel de Renée de Vielmond.
Em “Roque Santeiro” (1985), novela icônica de Dias Gomes e Aguinaldo Silva, Dennis Carvalho fez participação especial. Três anos depois, interpretou Baltazar em “Brega e Chique”, em folhetim que teve elenco de peso com nomes como Marília Pêra, Glória Menezes, Raul Cortez e Marco Nanini.
Na primeira versão de “Vale Tudo”, exibida em 1988, Dennis Carvalho trabalhou como diretor e ator. Ele interpretou William, personagem que se envolvia afetivamente com Heleninha Roitman, vivida por Renata Sorrah.
“Vale Tudo” foi um dos trabalhos que consolidaram a parceria de Dennis Carvalho com Aguinaldo Silva. A novela entrou para a história também pela repercussão em torno do mistério sobre quem matou Odete Roitman, personagem de Beatriz Segall.
A cena final, que revelava o assassino, foi dirigida por Carvalho no próprio dia da exibição, como estratégia para evitar vazamentos.
Dennis Carvalho dirigiu a minissérie “Anos Rebeldes”, exibida em 1992, que retratou o impacto da ditadura militar na vida de um grupo de jovens ao longo das décadas de 1960 e 1970.
Escrita por Gilberto Braga, a produção se tornou um marco ao revisitar um período sensível da história do país e teve forte repercussão cultural e política na época de sua exibição.
Em “Celebridade”, exibida em 2003 e escrita por Gilberto Braga, a direção de Dennis Carvalho levou ao público mais uma trama centrada em ambição e poder. A novela reuniu Cláudia Abreu e Malu Mader em papéis centrais e voltou a mobilizar o país com um suspense em torno de um assassinato, retomando a fórmula do “quem matou?” que já havia marcado Vale Tudo.
Em 2013, Dennis Carvalho esteve à frente da direção de “Lado a Lado”, novela ambientada no Rio de Janeiro do início do século 20. A trama acompanhava a trajetória de duas jovens de origens distintas que enfrentavam preconceitos e convenções sociais na busca por amor e liberdade, tendo como pano de fundo as profundas transformações políticas e culturais do período pós-Abolição e início da República.
Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória ocorreu em “Babilônia”, exibida em 2015. Dennis Carvalho dirigiu a cena que mostrou o primeiro beijo entre duas mulheres idosas na televisão brasileira, protagonizado por Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg.
Como diretor, Dennis Carvalho comandou outras produções importantes, como “Selva de Pedra”, remake exibido em 1986, e “Fera Ferida”, trama inspirada na obra de Lima Barreto. Seu último trabalho na função foi na novela “Segundo Sol”, exibida em 2018, marcando o encerramento de uma longa e influente trajetória na direção de teledramaturgia.