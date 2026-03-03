Anitta assina com a agência WME e inicia nova era na carreira

Segundo a cantora, a escolha da imagem dialoga com a proposta da música, na qual apresenta um lado mais vulnerável e pessoal, associado à sua identidade fora dos palcos. Inspirada em sonoridades brasileiras, como samba e MPB, a faixa deve integrar o próximo álbum, “Equilibrium”, ainda sem data de lançamento confirmada. A canção foi apresentada ao público pela primeira vez durante os shows pré-carnavalescos “Ensaios da Anitta”.