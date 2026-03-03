Anitta assina com a agência WME e inicia nova era na carreira

Anitta assinou contrato de representação com a agência WME, uma das principais agências de talentos do mundo, com mais de 125 anos de experiência na indústria do entretenimento. A informação foi confirmada ao Deadline por Brad Slater, sócio sênior da companhia, que destacou o alcance internacional da base de fãs da artista e sua projeção como estrela global.Por Flipar
A agência auxilia artistas, atletas e marcas a expandir seus negócios e explorar plenamente o potencial de suas propriedades intelectuais. Sua atuação abrange livros, comédia, mídia digital, moda, cinema, gastronomia, licenciamento, música, esportes, televisão e teatro. Com sede em Beverly Hills, a agência representa nomes como Bruno Mars, Rihanna, Adele, Olivia Rodrigo, Shakira, J Balvin, Bad Bunny e Maluma.
Assim, a WME passa a atuar na expansão e na exposição da presença de Anitta na televisão e em programas de entretenimento, além de fortalecer sua marca globalmente, com foco em áreas como moda, beleza, parcerias comerciais e economia criativa.
“Há um motivo pelo qual Anitta é, sem dúvida, uma das maiores artistas do mundo atualmente. Ela é a definição de superestrela global: possui uma base de fãs multicultural em constante crescimento, é multilíngue e, acima de tudo, tem uma motivação ardente para continuar construindo sua carreira. Estamos ansiosos para expandir sua presença em todas as facetas da indústria do entretenimento.”
Após o encerramento da turnê do álbum “Funk Generation” e um momento mais introspectivo na carreira, Anitta inicia uma nova fase com o lançamento da nova música nas plataformas digitais, no dia 5 de março. A artista já divulgou a capa do projeto, que traz uma imagem de sua infância.
Segundo a cantora, a escolha da imagem dialoga com a proposta da música, na qual apresenta um lado mais vulnerável e pessoal, associado à sua identidade fora dos palcos. Inspirada em sonoridades brasileiras, como samba e MPB, a faixa deve integrar o próximo álbum, “Equilibrium”, ainda sem data de lançamento confirmada. A canção foi apresentada ao público pela primeira vez durante os shows pré-carnavalescos “Ensaios da Anitta”.
Nascida Larissa de Macedo Machado, em 30 de março de 1993, no Rio de Janeiro, Anitta é considerada uma das artistas pop latinas de maior projeção global de sua geração. Ela começou a ter destaque no início da década de 2010 com hits influenciados pelo funk carioca, mas só estourou em 2013 com o single “Show das Poderosas”.
Em 2014, lançou o segundo álbum de estúdio, “Ritmo Perfeito”. No ano seguinte, apresentou o terceiro trabalho, “Bang!” e conquistou o prêmio MTV EMA Worldwide Act Latin America, tornando-se a primeira artista brasileira a vencer a categoria.
Após consolidar a fama no Brasil, começou a investir na carreira internacional. No início desse processo, lançou colaborações em português, espanhol e inglês com artistas de sucesso, como J Balvin, Maluma, Cardi B e Madonna. Dessa fase surgiram músicas como “Downtown”, “Sim ou Não” e “Me Gusta”.
A parceria com Madonna resultou, além de uma colaboração musical, em uma participação especial de Anitta no megashow gratuito realizado por Madonna na orla de Copacabana, no evento “Todo Mundo no Rio”, no dia 4 de maio de 2024. Durante a apresentação de “Vogue”, Anitta atuou como jurada convidada e levou o público à loucura.
Voltando à carreira internacional, “Envolver”, música do álbum “Versions of Me”, lançado em 2022, tornou-se a maior estreia de um artista latino no Spotify Global Chart e fez de Anitta a primeira mulher latino-americana a alcançar o primeiro lugar no ranking global da plataforma. A música também estabeleceu o recorde de reproduções em um único dia, além de receber destaque da imprensa internacional e entrar em listas de melhores do ano da Billboard, Los Angeles Times e
Outro momento emblemático de sua carreira foi a apresentação no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, realizado anualmente no deserto da Califórnia. Na ocasião, Anitta tornou-se a primeira artista brasileira a subir ao palco principal do evento.
Entre outras apresentações de destaque da cantora estão a cerimônia de abertura da final da UEFA Champions League 2023, na Turquia; o palco principal do MTV Video Music Awards, em 2022 e 2023; o Réveillon na Times Square, na virada de 2020 para 2021; a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016; além da apresentação no programa “Jimmy Kimmel Live!” e “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.
Anitta também se destacou nas premiações internacionais. Em 2022, tornou-se a primeira artista brasileira a ser indicada e a vencer o MTV Video Music Award na categoria Melhor Vídeo Latino, além de conquistar o American Music Awards como Artista Latina Favorita. No mesmo ano, também recebeu sua primeira indicação ao Grammy, na categoria Artista Revelação.
Em 2023 e 2024, voltou a vencer o MTV Video Music Award e, em 2025, foi novamente indicada ao Grammy, desta vez na categoria Melhor Álbum Pop Latino por “Funk Generation”. Também recebeu duas indicações ao Grammy Latino em 2024: por “Mil Veces”, na categoria Gravação do Ano, e por “Joga pra Lua”, na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa. No Grammy Latino, inclusive, já soma 10 indicações no total.
Anitta também é engajada em diversas causas sociais, principalmente em ações voltadas à preservação da Amazônia, aos direitos dos povos indígenas e ao combate à fome e à desigualdade. Por meio do projeto “Ensaios da Anitta 2026” e de iniciativas comunitárias, promove a arrecadação de alimentos e presta apoio a comunidades em situação de vulnerabilidade, incluindo o seu bairro natal, Honório Gurgel.
Em 2025, a cantora participou, ao lado do Cacique Raoni e de outras lideranças indígenas, de um evento em Londres promovido por uma instituição criada pelo rei Charles III, com o objetivo de incentivar a transição para uma bioeconomia baseada na natureza. Durante a ocasião, inclusive, ela se encontrou com o monarca.